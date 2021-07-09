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Barla’nın Arkeolojik Yapısı İnceleniyor

Barla’nın Arkeolojik Yapısı İnceleniyor
TÜRKİYE
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Barla’nın Arkeolojik Yapısı İnceleniyor

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Özcan’ın yürütücülüğünü yaptığı “Parlais (Isparta, Eğirdir, Barla) Antik Kentinin Çevresel Arkeoloji Yaklaşımı Çerçevesinde Mekânsal Analiz ve İstatistik Yöntemler ile Araştırılması” isimli proje, 2021 Yılı 1. Dönemı̇nde Önerı̇len Araştırma Projeleri kapsamında desteklenmeye hak kazandı. 
TÜBİTAK "Bı̇lı̇msel ve Teknolojı̇k Araştırma Projelerı̇nı̇ Destekleme Programı" çerçevesinde desteklenecek proje ile Isparta İli Eğirdir ilçesi Barla kasabasında yer alan Roma İmparatorluk Dönemi koloni kentlerinden Parlais antik kenti, çevresel arkeoloji yaklaşımı ile araştırılacak. Kentin araştırılmasında arkeoloji ve eski çağ tarihi metotları yanı sıra mekânsal analizlere imkân tanıyan coğrafi bilgi sistemleri, jeofizik ve tektonik alanlarının metotları uygulanacak.
2021-2023 yılları arasında tamamlanması planlanan proje, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Hüseyin Köker,  Doç. Dr. Gülcan Sarp, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. M. Nuri Dolmaz, Prof. Dr. Çağlayan Balkaya, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Görevlisi İlkay Atav ve ‘Kuzey Pisidia Yüzey Araştırma’ ekibi arkeologları tarafından gerçekleştirilecek araştırmalarla sürdürülecek.

SDÜ


 
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