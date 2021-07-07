Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesini ziyaret etti. Okul Müdürü Yüksel Altuntaş’tan, TÜBİTAK 4006 Projesinde yer alan 18 projeye ilişkin bilgiler alan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ayrıca okul içerisinde bulunan Şehit P. Uzman Çavuş Ali Yılmaz Kütüphanesini de gezdi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TÜBİTAK 4006 Projesi içerisinde yer alan 18 Projeden birisi olan şehitlerimiz köşesi ve gündemdeki yerini koruyan kadına şiddete yönelik projelerin kendisini etkilediğini belirtti.Kadına yönelik şiddet noktasında gençlerin eğitimi ve öfke kontrolünün sağlanmasına yönelik afişler hazırlanması, seminer, sempozyum, toplantılar düzenlenmesi noktasında hazırlanan projeden etkilendiğini aktaran Başkan Başdeğirmen yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:“TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında çok güzel çalışmalar yapmışlar, beğendim ve hocama da teşekkür ediyorum. Bilim Fuarının içesinde yer alan projelerden dikkatimi çekenler oldu. Bunlardan birisi çocuklarımızın lise döneminde kadına şiddetle ilgili konuyu ele almalarıdır. Bir diğeri de şehitlerimiz. Genç bir yaşta bu konuları görebilmeleri, düşünebilmeleri önemliydi. Kadına şiddete ilişkin çok güzel afişler hazırlamışlar. Bunlar TÜBİTAK’ın izniyle yapılan çalışmalar. Bunların değerli bir proje olduğu anlaşılmış. Bunu görünce bende etkilendim. Gençlerimizin kadına şiddet ile ilgili olarak farkındalık ortaya koyabilmeleri, o afişleri hazırlamaları takdire şayan. Yine şehitlerimizle ilgili çok güzel çalışmalar yapmışlar. Güzel bir kütüphane hazırlamışlar, bunların tamamını çocuklarımız kendileri yapmış. Bunlar güzel şeyler. Masalarına baktığımda hepsinde şehitlerimizin isimleri var, fotoğrafları var. Ve şunu söylemişler ‘şehitler ölmez, ancak unutulurlarsa ölürler’ diye ortaya farkındalık koymuşlar. Okul Müdürümüz Yüksel hocamızı, okul öğretmenlerimizi ve genç çocuklarımızı tebrik ediyorum”Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesinin başarı tablosunu gördüğünde de, birçok mezun öğrencinin ülkenin en iyi üniversitelerinde öğrenim aldığını gördüğünü kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Bu da şehrimiz ve ülkemiz açısından bizlere gurur verici. Hocalarımıza, öğrencilerimize başarılar diliyorum. Ailelerini tebrik ediyorum. Böyle olduğu sürece ülkemizin sırtı yere gelmez. Gençlerimizin bu güzel düşünceleriyle bizler daha ileriye gideceğimiz inancındayım” şeklinde konuştu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in okullarını ziyaretinden dolayı teşekkür eden Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi Okul Müdürü Yüksel Altuntaş da, “Başkanımıza ilgi ve alakalarından dolayı hem okulum hem de personelimiz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.