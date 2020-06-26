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Balıkçıların korkulu rüyasıydı, ihracat ürünü oldu

Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü'nden çıkarılan ve bir dönem ağları yırttıkları için balıkçıların "korkulu rüyası" haline gelen mavi yengeçler, Çin, Japonya, Hindistan ve Hollanda'ya satılıyor - Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz: - "Bölge

Balıkçıların korkulu rüyasıydı, ihracat ürünü oldu
TÜRKİYE
G.Tarihi: 26.06.2020 12:54
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 Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü'nden çıkarılan ve bir dönem ağları yırttıkları için balıkçıların "korkulu rüyası" haline gelen mavi yengeçler, artık ihracat ürünü oldu.

Bölgedeki balıkçıların lagünden yakaladığı, rengi ve boyutuyla dikkati çeken mavi yengeçler, yurt içindeki turistik tesislerin yanı sıra Çin, Japonya, Hindistan ve Hollanda'ya gönderiliyor.

Mavi yengeçlerin eti gıda sektöründe, kabukları da kozmetik sanayisinde kullanılıyor.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Seyhan ve Ceyhan ırmaklarının Akdeniz'e döküldüğü bölgede oluşan Akyatan Lagünü'nün 15 bin hektar büyüklükte olduğunu söyledi.

Lagünün 5 bin 500 hektarının sulak alanlardan oluştuğunu dile getiren Topuz, burada balık çeşitlerinin yanı sıra havyar ve mavi yengeç bulunduğunu bildirdi.

Topuz, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan ve koruma altında bulunan lagünde izinli balıkçıların mavi yengeç avladığını ifade etti.

Balıkçıların, ağlarını yırttığı ve balıklara zarar verdiği için rahatsızlık duydukları mavi yengecin değerini zamanla öğrendiklerini belirten Topuz, şunları kaydetti:

"Şu an burada mavi yengeç çok ünlü. Lagünde ciddi bir popülasyonu var. Dünyanın birçok yerine, Çin başta olmak üzere Japonya, Hindistan ve Hollanda'ya buradan yollanıyor. Mavi yengecin üzerindeki maddelerden kaynaklı çok değerli bir yapısı var. Gıda sektöründe rağbet gören bir ürün. Bölgeden yılda çıkarılan 300-500 ton mavi yengeç bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor."

Topuz, daha fazla kişinin mavi yengeç avcılığıyla uğraşması için Su Ürünleri Kooperatifi'nde çalışma yapacaklarını söyledi.

Su ürünlerine dayalı organize sanayi bölgesi kuracaklarını bildiren Topuz, burada mavi yengecin işlenerek ihraç edilmesi için de proje hazırlanacağını dile getirdi.

Topuz, mavi yengecin kilogram fiyatının 4-6 lira olduğunu, bu rakamın yurt dışında 8 avroya kadar çıktığını belirtti.

- "Değerli bir protein kaynağı"

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balıkçılık Temel Bilimler Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Türeli de ana vatanı Atlantik Okyanusu olan mavi yengecin uzun yıllardan bu yana Akdeniz'de de görüldüğünü ifade etti.

Türeli, Doğu Akdeniz'deki lagünlerde geniş popülasyonlar oluşturan mavi yengecin iç piyasada az bilinmesine karşın yurt dışında fazlaca tercih edildiğini söyledi.

Mavi yengeç etinin yüzde 15 protein içerdiğine dikkati çeken Türeli, "Mavi yengeç, değerli bir protein kaynağı olup yağ içeriği de oldukça düşüktür. İnsan besini dışında kullanımı yanında atık denebilecek yengeç kısımları kabuk ve iç organlar fazla miktarda protein ve mineral içermesiyle kümes hayvanları ve balıklar için yem olarak da kullanılmaktadır. Kabuklarından elde edilen kitin, kitosan ve türevleri tekstilde, gıda sanayisinde, medikal ve kozmetik gibi alanlarda kullanılmaktadır."

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