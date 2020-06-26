Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen’in YKS mesajı



İlimizde ve Türkiye’de cumartesi ile pazar günü, toplam üç oturum halinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak olan tüm gençlerimize en kalbi duygularımla başarılar diliyorum.

Sevgili Gençler;

Korona virüsü salgını dolayısıyla üç ayı aşkın bir süre okullarınızdan, öğretmenlerinizden uzak kadınız.

Bu süreçte eğitim ve öğretiminize Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, Milli Eğitim Bakanlığımız bünyesinde dünya çapında standartlara sahip Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Akademik Destek Sistemi ile sınavlarınıza hazırlandınız.

Bizlerde Isparta Belediyesi Eğitim Kurumlarımızda üniversite sınavına hazırlanan siz gençlerimize uzaktan online olarak yardımcı olma gayreti içerisinde olduk.

Belediye olarak bizlerde değişen ihtiyaçlara göre çözümler üretmeye devam edeceğiz.

Bu süreçte siz gençlerimizin eğitimlerine ve sınava en iyi şekilde hazırlanmanıza katkı sunan başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasına ve öğrencilerimizin velilerine teşekkürlerimi sunuyorum.

Sevgili Gençler;

Pandemi boyunca evlerinizde kalarak toplumsal sorumluluğun gerekliliğini yerine getirmekle kalmayıp örnek oldunuz, bu süreçte sınava hazırlandınız.

Önümüzde hepinizin heyecanla beklediği iki sınav günü var. Bu iki günün iki başarı günü ve sınavın sizler için güzel bir başlangıca vesile olmasını yürekten diliyorum.

Heyecanınızı paylaşıyor, sizlere başta sağlık olmak üzere mutlu ve başarılı bir ömür diliyorum.