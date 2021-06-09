Eğirdir’de Orman Yangınları Eğitim ve Tatbikatı Gerçekleştirildi

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitim ve Tatbikatını Eğirdir İşletmesinde Gerçekleştirdi.Eğitim programları, Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy, Bölge Müdür Yardımcıları Özlem Cevahirci ve Tahsin Etli, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Abdülkadir Taşer, Şube Mühendisleri, Makine İkmal Şube Müdürü Osman Kül, Eğirdir İşletme Müdürlüğünden; İşletme Müdürü, İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve orman yangınlarına müdahale personelinin katılımı ile Eğirdir’de gerçekleştirildi.Programlarda; Orman yangınlarıyla mücadele, Haberleşme, Orman yangınlarını etkileyen faktörler, Mücadele stratejisi, Su-köpük kullanımı ve şerit açma, Yangın çeşitleri ve söndürme metotları, Soğutma, Yangın ekip araçları, El aletleri, Kişisel koruyucu donanım malzemeleriyle ilgili katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitimin arazi programı Yılanlı köyü Karaköy mevkiinde gerçekleştirildi.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy eğitim programına iştirak ederek orman yangınları konusundaki mesleki tecrübeleriyle beraber orman yangınlarıyla mücadelede uygulanması gereken stratejiler konusunda açıklamalarda bulundu. Bölge Müdürümüz 2020 yılında bizlere destek olan Valiliklerimize, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, vatandaşlarımıza, basınımıza, özveriyle çalışan tüm personelimize teşekkür ederek “Doğal kaynaklarımız olan ormanlara en çok zarar veren etmenlerden birinin orman yangınları olduğunu, yangınlar neticesinde can ve mal kayıplarının yaşandığını, Orman yangınlarının biyolojik zenginliklerle birlikte içinde barındırdığı canlı cansız her şeye zarar verdiğini, Orman yangınlarıyla mücadelenin tehlikeli ve zor bir görev olması nedeniyle mücadele tekniklerinin çok iyi öğrenilip araç, gereç, malzeme, beden ve beyin olarak hazırlıklı olunması gerektiği talimatında bulunmuştur.Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy eğitimin hazırlanması ve sunumunda görevli personele teşekkür ederek 2021 yılının, Ülkemiz, Orman Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüğümüz için yangınsız geçmesini, tüm personelimiz ve vatandaşlarımız için kazasız, belasız, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl olmasını diledi.