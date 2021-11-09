Kaymakamımız Sayın Adem Çelik'in 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük komutan ve eşsiz devlet adamı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 83’üncü yıldönümünde bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.

Milletimizin istiklali ve istikbali için adanan 57 yıllık bir ömrün sona erdiği 10 Kasım’ı, Büyük Önder’in fikirleri, ilkeleri, eserleri ve fedakârlıklarını anlama günü olarak idrak etmemiz gerekir.

O, ümitlerin tükendiği bir dönemde, Samsun'dan başlattığı kurtuluş mücadelesinden Cumhuriyet'in ilanına kadar hep milletinin gücüyle hareket etmiştir.

Bugün, mensubu olmakla gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nde, bağımsız ve özgür bireyler olarak yaşıyorsak bunu başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın adı duyulmamış kahramanlarına borçluyuz.

Bu duygu ve düşüncelerle; ebediyete intikalinin 83’üncü Yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.

Adem ÇELİK

Eğirdir Kaymakamı

