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Zam ve Tazminatlarda Flaş Değişiklik: Cumhurbaşkanı İmzaladı

Zam ve Tazminatlarda Flaş Değişiklik: Cumhurbaşkanı İmzaladı
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Zam ve Tazminatlarda Flaş Değişiklik: Cumhurbaşkanı İmzaladı

Memurlara yönelik zam ve tazminatlarda önemli değişiklikler yapıldı. Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar Uygulaması'nda önemli değişiklikler içeren yeni bir karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni Kararın Detayları

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar Kararı:

  • 17 Nisan 2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda ve ek cetvellerde yapılan düzenlemelerle ilgili olarak 2024 yılında da aynı uygulamaların devam edeceği belirtildi.
  • Bu kapsamda, devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlarla ilgili detaylı değişiklikler ve güncellemeler yapıldı.

Özel Hizmet Tazminatı Cetveli'nde Yapılan Düzenlemeler

Ek (II) Sayılı "Özel Hizmet Tazminatı" Cetveli:

  • "(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" bölümünde yer alan bazı unvanlar için yeni tanımlamalar getirildi ve mevcut tanımlamalar güncellendi.

Diğer Tazminatlar Cetveli'nde Yapılan Değişiklikler

Ek (III) Sayılı "Diğer Tazminatlar" Cetveli:

  • "A. Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümünde bazı alanlar için yeni tanımlamalar yapıldı ve bazı ifadeler güncellendi.
  • "B. Din Hizmetleri Tazminatı" bölümünde Diyanet Akademisi ile ilgili kadrolara yönelik özel düzenlemeler getirildi.
  • "F. Adalet Hizmetleri Tazminatı" bölümünde bazı unvanlar için tanımlamalar güncellendi ve genişletildi.
  • "G" Bölümünde saymanlık göreviyle ilgili tanımlamalarda değişiklikler yapıldı.

Kararın Yürürlüğe Giriş Tarihleri ve Uygulama

Bu düzenlemelerin yürürlüğe giriş tarihleri ve detayları, Resmi Gazete'de belirtilmiştir. Kararın uygulanması ve yürütülmesi Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecektir.

Yeni düzenlemelerle birlikte memurların zam ve tazminatlarında daha adil ve kapsamlı bir uygulama hedefleniyor. Bu değişikliklerin memurların hak ve menfaatlerine olumlu katkılar sağlaması bekleniyor.

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