Tam 7 bin 135 TL Zam Geldi: Yarından İtibaren Geçerli Olacak

Milyonlarca vatandaş, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı. Yarından itibaren geçerli olacak şekilde, kıdem tazminatı tavan tutarına 7 bin 135 TL'lik bir zam gelecek.

Enflasyon Verileri ve Zam Oranları

3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileri, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirlemenin yanı sıra kıdem tazminatı ve diğer ücretlerin üst limitlerini de değiştirecek. Milyonlarca emekli ve memur, Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verilerine odaklanmış durumda.

Kıdem Tazminatı Tavan Tutarındaki Değişiklik

Yarından İtibaren 7 bin 135 TL Zam:

İlk beş ayın enflasyon verileri göz önünde bulundurulduğunda, altı aylık enflasyon farkının %20.35'e ulaşması bekleniyor.

Mevcut 35 bin 57 TL olan kıdem tazminatı tavan tutarının doğrudan 42 bin 191 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Bu değişiklik, yüksek maaş alanlar için kritik bir öneme sahip olacak ve 7 bin 135 TL'lik bir artış anlamına geliyor.

Memur ve Emekli Maaşlarına Yapılacak Zam

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları ile memur maaşları için yapılacak zam oranı, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. Hükümetin, bu verilerin ardından resmi açıklamalar yaparak emekli zammını duyurması bekleniyor.

Kıdem Tazminatı Taban Tutarında Değişiklik Beklenmiyor

İşten ayrılmaları durumunda 1 yıldan uzun süre çalışanların hak kazandığı kıdem tazminatının taban tutarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Bu yıl asgari ücret üzerinde ek bir zam yapılması planlanmadığından, kıdem tazminatındaki değişiklik sadece tavan tutarıyla sınırlı kalacak.

3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileri, milyonlarca emekli ve memurun maaşlarının yanı sıra kıdem tazminatı tavan tutarını da belirleyecek. Bu verilerle birlikte, yüksek maaşlı çalışanlar için kıdem tazminatında önemli bir artış olacak.