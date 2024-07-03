Türkiye’de Sigara Satışı Yasaklanacak: Tarih Belirlendi!

Türkiye'de sigara satışının yasaklanmasına dair yeni bir düzenleme gündeme geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tütün ürünlerinin yasaklanmasını düzenleyen ve tütün ve alkol piyasasını düzenleyen kanunda değişiklik yapılacağı iddiası konuşuluyor.

Yeni Düzenlemeler ve Öneriler

Bu kapsamda, tütün şirketlerinin sigara izmaritlerini temizlemek için çöp veya kirletme bedeli vergisi ödemesi konusu da gündemde. Diğer ülkelerdeki uygulamalar incelenerek, sigara satışının tamamen yasaklanması gibi radikal adımların düzenleme için öneri aşamasında olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Talimatı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili detaylı çalışmalar yapılması talimatını verdi. Bu çalışmalar, Meclis'in yeni yasama döneminde ele alınacak.

Sağlık Bakanlığı’nın Rolü

Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde yapılacak ön çalışmalar, halk sağlığını koruma sorumluluğu olan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak görüşmeler sonucunda belirlenecek bir tarih doğrultusunda, yeni doğan nesillere sigara satışının yasaklanmasını hedefliyor. Eğer yasal düzenleme gerçekleşirse, 18 yaş altı bireylere yönelik sigara satışı için daha etkin bir düzenleme hayata geçirilecek. Böylece, özellikle 15 yaş altı gençlerin sigaraya başlama yaşının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ticaret Bakanlığı’nın Katkıları

Ticaret Bakanlığı da Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'da değişiklik önerileri sunacak. Bu çerçevede, tütün şirketlerinin sigara izmaritlerini temizlemek için çöp veya kirletme bedeli vergisi ödemesi gibi yeni düzenlemeler gündeme alınacak.

Bilim İnsanlarının Görüşleri ve Uluslararası Örnekler

Çalışmalar sırasında bilim insanlarının görüşlerine de başvurulacak ve dünya genelinde benzer sigara yasağı ile ilgili örnekler incelenecek. AK Parti yetkilileri, İngiltere'de 2009 sonrası doğan nesillere sigara satışını yasaklayan modeli, İspanya'da tütün endüstrisinden "sigara izmariti vergisi" alan uygulamayı ve 2025'te ülke geneline yayılacak olan İzlanda modelini incelediklerini ifade etti.

Bu düzenlemelerle birlikte Türkiye'de sigara satışına yönelik kapsamlı ve yenilikçi adımlar atılması planlanıyor. Uygulama tarihi ise yapılacak görüşmeler ve çalışmalar sonucunda belirlenecek.