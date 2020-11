Yeniden refah partisinin kuruluşunun 2. Yıldönümü



Aziz Milletimizin Kıymetli Evlatları;



Bundan 2 yıl önce, 23 Kasım 2018 Cuma günü Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın liderliğinde ve 99 Kurucu Üyemizin imzalarıyla Yeniden Retah Partimizi kurduk.



Partimizi kurduğumuz gün Ankara'da, Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin dizinin dibinde çekmiş olduğumuz besmele ile yola revan olduk.



Yeniden Retah Partimiz'i kurarken binlerce yol arkadaşımızla birlikte yaşadığımız heyecan, merhum Liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız'ın 1969'da başlattığı yürüyüşün ilk adımlarının heyecanı ile aynı heyecandı.



Partimizi kurduğumuz o gün, mazlumların kurtuluş ümidinin yeniden yeşerdiğinin müjdesi olan tarihi bir gündü.



Partimizi kurarken, yola çıkarken zorlukları biliyorduk. Nasıl engellerle karşılaşacağımızı, hangi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağımızı, bu yolun uzun ve meşakkatli bir yol olduğunu, bu yolda yürümenin zor ve zahmetli olduğunu biliyorduk.



Bütün bu zorluklara rağmen, ülkemiz ve milletimiz büyük sıkıntılarla karşı karşıya iken, beka sorunu yüksek sesle dile getiriliyorken, ekonomik sorunlar milletimizin adeta belini büküyorken elbette seyirci kalamazdık.



İslam coğrafyası işgal altındayken, Müslümanlar eziliyor ve katlediliyorken, Akdeniz'in ve Ege'nin serin sularında küçücük yavrularımız can veriyorken elbette duramazdık.



Bütün bu zorluklara karşın sabrın, mücadelenin, kararlı olmanın, azmetmenin, cihat şuuruyla çalışmanın, Milletimiz'i, bütün mazlum Müslümanları ve bütün ezilmişleri maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarma heyecanının, imanın ve inancın karşısında beşeri hiçbir gücün duramayacağını da biliyorduk ve bu şuurla yola çıktık.



Milletimiz için "Paylaşımda Adalet" ve "Yönetimde Adalet"i tesis edeceğimize dair Milli Görüş sözü vererek yola revan olduk.



Milli Görüş Hareketi'nin yarı yolda kalmayacağını, Milli Görüş çınarının yeni sürgünler vereceğini aziz milletimizin kıymetli evlatlarına bir kez daha gösterdik. "1. Kırk Yıl"da Milletimiz'e etsane hizmetler yapmış Milli Görüş Hareketi'nin, "2. Kırk Yıl"da da bu hizmetleri sürdüreceğinin bir kez daha müjdesini verdik.



Bir kurtuluş ümidi bekleyen mazlum İslam coğrafyasına, üzülmeyin, ye'se düşmeyin, yola çıktık geliyoruz dedik. "Milletimiz için Biz Varız",



"Tüm Ezilenler için Biz Varız" dedik.



Yeniden Refah Partimiz'in bugün Türkiye'de yüz binlerce teşkilat mensubuyla var olan, çalışan, ülkemizin ve milletimizin geleceği için projeler, çözümler üreten büyük bir teşkilat haline geldiğini görmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.



iki yıl önce kurduğumuz partimizde ilçe kongrelerimizi, il kongrelerimizi büyük katılımlarla, heyecanlı, coşkulu, ülkemize ve Milletimiz'e hizmet etme şuuruyla bir araya gelen topluluklarla gerçekleştirdik.



Bugün geldiğimiz noktada 81 ilde, 820 ilçede teşkilatlarımızı kurduk. Bugün Hakkari'mizden Edirne'mize, Sinop'umuzdan Antalya'mıza ülkemizin her köşesini bağımsızlığın ve maneviyatın "Hilali", bereketin "Başağı" ile kuşanmış tabelalarımız ve bayraklarımız sarmış durumdadır.



il ve ilçe kongrelerinin tamamlanması sonrasında 1. Olağan Büyük Kongremiz'i çoğunluğu gençlerden oluşan 40.000'den fazla kişinin katılımı ile, siyasi tarihimizin en büyük kongresi olarak gerçekleştirdik.



Genel Başkanımız'ın "insan Seli, Heyecan Seli, Coşku Seli" diye tarif ettiği Büyük Kongremiz'e katılantarın büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturması ise "Burada Gelecek Var" sloganımızın ne kadar isabetli olduğunun ispatı olmuştur.



Bugün Türkiye'nin her köşesinde sokağa çıktığınızda, parti stanttarımızda, esnat ziyaretlerinde, salon toplantılarında ülkesine ve milletine hizmet etme sevdasıyla çalışan teşkilat mensuplarımızı görürsünüz.



Bu kadar kısa süre içerisinde, bu kadar muazzam bir teşkilat yapısının oluşturulması, Yeniden Retah Partisi bayrağının ülkemizin tamamında dalgalanıyor olması, sözümüzün, sesimizin bütün Mittetimiz'e ulaşması ve İslam coğrafyasındaki mazlum Müslümanların umudu olması, Yeniden Refah Partisi kadrolarının inancının ve azminin en büyük ispatıdır.



iki yıldır büyük bir heyecanla sürdürdüğümüz bu çalışmalarda, Türkiye'mizin ihtiyacı olan samimiyete, nezakete, yalnızca vatan ve miffet için çalışma anlayışına, en kıymetli manevi mirasa, tertemiz bir geçmişe sahip olan Yeniden Refah Partimiz'in, Milletimiz'den gördüğü büyük teveccühe şahittik ediyor olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.



Partimizin kurulduğu günden bu yana tüm Anadolu'yu karış, karış geziyor, milletimizle buluşuyoruz. Kapısına kadar gittiğimiz insanlarımız yakamızda bulunan rozetimizi görünce hasretle bize sarılıyor. Yeniden Refah Partisi ve Dr. Fatih Erbakan ismini duyunca bizferi sevgi ve muhabbet ile kucaklıyor, efsane Mitti Görüş hizmetlerine duydukları özlemi ifade ediyorlar.



Bu azim ve inançta Yaşanabilir Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye, Hak ve Adaletin hakim olacağı Yeni Bir Dünya hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz.



Partimizi kurduğumuz günden bugüne kadar Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın liderliğinde, ülkemizin karşı karşıya olduğu bütün sorunlarla ilgili görüş ve düşüncelerimizi sadece eleştiri boyutunda değil, çözüm önerilerimizi ve somut projelerimizi de aktararak ifade ettik.



Ekonomik krizden, İstanbul Sözieşmesi'nin yol açtığı sosyal sorunlara, işsizlikten, eğitimde yaşanan sıkıntılara, Kıbrıs'tan, Akdeniz'de karşı karşıya olduğumuz tehlikelere kadar birçok konuda, doğruya gönül rahatlığıyla doğru, yanlışa da kararlılıkla yanlış diyerek düşüncelerimizi aziz Milletimiz'le paylaştık. Sadece eleştiren değil, Milli Görüş zihniyetiyle çözümü açıkça ortaya koyan bir siyaset anlayışıyla hareket ettik.



Başta "Milli Kaynak Paketleri-1" kitabımız olmak üzere hazırladığımız tüm projeleri titiz çalışmalarla hazırladık ve tüm Milletimiz'le paylaştık.



Tüm bu projeleri geliştirirken hedetimiz Yeniden Büyük Türkiye'yi inşa etmektir. Milli ve manevi değerlere bağlı, eğitimli ve donanımlı gençliğimizle, anne ve baba olmanın değerini bilen, yeni nesilleri yetiştirecek en sağlam yapının aile olduğunun bilincinde olan Milletimiz'le, refahın ve kalkınmanın üretmekle mümkün olduğunu bilen sanayicimizle, çiftçimizle Yeniden Büyük Türkiye hedefine ulaşacağız, ekonomik ve teknolojik bakımdan güçlü Türkiye'yi hayata geçireceğiz.



Merhum Liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız'ın 1997 senesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 54. Hükümetinin Başbakanı olarak kurduğu "D-8 Organizasyonu"na bugüne kadar gereken önemi vermeyen ve Avrupa Birliği'ne üye olma hayali peşinde koşan dış politika anlayışını terk edeceğimizi, önce D-8'i canlandıracağımızı, sonrasında nihai hedefimizin 57 Müslüman ülkenin bir araya getirilerek oluşturulacak olan "D-60 Organizasyonu"nu, yani İslam Birliğî'ni kurmak olduğunu her platformda dile getirdik ve bu hedefe Yeniden Refah Partisi iktidarında ve Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanlığı'nda ulaşılacağını ifade ettik.



Bugün Ayasofya'nın zincirlerinin kırılmasının mutluğu içerisindeyken, Mescid-i Aksa'nın esaretinin hüznünü yaşamaya devam ediyoruz.



Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını sevinçle karşılarken, Doğu Türkistan, Suriye, Yemen ve Filistin'deki kardeşlerimiz için göz yaşı dökmeye devam ediyoruz.



Sadece mazlum Müslümanların değil, Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Amerika'ya tüm ezilmişlerin acı feryatlarını duymaya devam ediyoruz.



Aylan bebeğin acısı dinmeden, Akdeniz'de alabora olmuş tekneye tutunmuş Afrikalı annenin "bebeğim nerede" çığlıklarıyla sarsılıyoruz.



Tüm bu acı gerçeklerin reçetesi otan "D-60" öncülüğünde oluşturulacak "Yeni Bir Dünya" hedefi için çalışıyoruz.

Yeniden Refah Partimiz;



Yeniden Büyük Türkiye'nin mimarı olacak kadroları,



İslam Birliği'ni kuracak iradeyi ve Yeni Bir Dünya'yı inşa edecek lideri ve vizyonu bünyesinde barındırmaktadır.



Bu inanç, bu gayret, Milletimiz'in teveccühü ve en önemlisi Rabbimiz'in yardımı ile bu hedeflere ulaşmak elbette mümkün olacaktır.



Yeniden Refah Partimiz'in 2. Kuruluş Yıldönümü'nde, bugüne kadar büyük fedakarlıklarla çalışan tüm teşkilat mensuplarımıza, tüm üyelerimize, partimize gösterdikleri büyük teveccüh dolayısıyla Aziz Milletimiz'e, sonsuz teşekkürler ediyoruz.



Yeniden Refah Partimiz'in öncülüğünde 'Yeniden Büyük Türkiye' hedefine ulaşılmış olan, adalet, refah, huzurve barışın hakim olduğu, yedi milyar insanın kul haklarının teminat altına alındığı 'Yeni Bir Dünya'nın kurulmuş olduğu nice kuruluş yıldönümlerinde buluşabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.