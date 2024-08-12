TÜSEDAD'dan Çiğ Süte Yüzde 43,6 Zam Talebi

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), çiğ süt üretim maliyetlerindeki artışları gerekçe göstererek önemli bir zam talebinde bulundu. Dernek, Temmuz ayı itibarıyla 1 litre soğutulmuş çiğ süt üretim maliyetinin 17,54 TL'ye ulaştığını belirterek, tavsiye fiyatının 21,05 TL/lt olması gerektiğini açıkladı.

TÜSEDAD'ın açıklamasına göre, yem, elektrik ve mazot maliyetlerindeki yükseliş, çiğ süt üretim maliyetlerini ciddi şekilde artırdı. Özellikle elektrik ve mazot fiyatlarındaki artışların üretim maliyetlerinde yüzde 3,2'lik bir yükselişe neden olduğu belirtildi. Bunun yanında, reforme inek ve düve kesim fiyatlarındaki düşüşlerin süt üreticilerinin gelirlerini olumsuz etkilediği vurgulandı.

Dernek, sürdürülebilir bir kârlılık için maliyetlere yüzde 20 kâr eklenmesi gerektiğini ve bu doğrultuda sütün tavsiye fiyatının 21,05 TL/lt olarak belirlenmesini önerdi. Bu talep, Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından Mayıs 2024'te belirlenen 14,65 TL/lt tavsiye fiyatına göre yüzde 43,6 oranında bir zam anlamına geliyor.

TÜSEDAD, bu fiyat artışının sektörde dengeyi koruyacağını ve hem et hem de çiğ süt üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını ifade etti.