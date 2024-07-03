Vali Baruş, LGS Birincisi Mustafa Arel Akol’u Tebrik Etti

Vali Aydın Baruş, 2024 LGS’de tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasına giren Hızırbey Ortaokulu öğrencisi Mustafa Arel Akol’u makamında konuk ederek tebrik etti.

500 tam puan alarak ailesine ve eğitim camiasına büyük bir gurur yaşatan Akol’u kutlayan Vali Baruş, kendisine bir hediye takdim etti. Vali Baruş, Mustafa Arel’in Isparta için gurur kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Mustafa Arel seni yürekten kutluyorum. Anlaşılıyor ki çok büyük emek verdin ailenle birlikte. Ailenin de sınava hazırlık sürecinde sana çok önemli destekler verdiğini de tahmin ediyorum. Öğrencilerimizin başarısı, aileleriyle iyi iletişim kurmasına bağlı oluyor. Mustafa Arel’in de bu sınav sürecine çok iyi hazırlandığını ve hedefine odaklandığını, çok önemli bir motivasyon içerisinde bu başarıyı elde ettiğini biliyoruz. Okulumuzun değerli yöneticilerine, müdürümüze, öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. İlimizde de LGS sınav sonuçlarına baktığımızda Türkiye ortalamasının epey üzerinde bir başarı elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Bu başarıda emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarımıza, Milli Eğitim müdürümüz başta olmak üzere Milli Eğitim yöneticilerimize çok çok teşekkür ediyorum, inşallah bundan sonraki senelerde de bu başarıyı tekrarlar ve daha ileriye taşırız diye düşünüyorum. Mustafa Arel’in de gelecekte çok önemli başarılara imza atacağını düşünüyorum. Bu motivasyonu devam ettirdiği müddetçe bu azmi bu sabrı bu disiplini devam ettirdiği müddetçe ülkemiz çok önemli belki bilim insanı kazanacak, çok başarılı bir genç kazanacak. Ülkemizin geleceğini böyle başarılı gençlere emanet etmekten gerçekten biz mutluluk duyuyoruz.”

Vali Baruş’a ilgisinden dolayı teşekkür eden Mustafa Arel Akol, yapay zeka üzerine bir meslek seçmek istediğini ifade etti.

Görüşmede, Akol’un anne ve babası Seçil ve Dr. Mehmet Evren Akol, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve Hızırbey Ortaokulu Müdürü Tevfik Akar da hazır bulundu.