### Isparta 32 Spor Yönetim Kurulundan Vali Aydın Baruş’a Ziyaret



Yeni sezonda Türkiye Futbol Federasyonu 2. Futbol Ligi Beyaz Grupta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor’un yeni oluşan yönetim kurulu, Vali Aydın Baruş’u ziyaret etti.



Ziyarette Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, 2. Başkan Ömer Baştok ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Isparta 32 Spor Başkanı Özdemir, Vali Baruş’a geçen yıl verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Sayın Valimize kulübümüze vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkürü bir borç biliyorum. Yeni sezon için ilk ziyaretimizi Sayın Valimize yaptık. Davraz’da sahalar hazır hale geliyor. İlgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.



Vali Baruş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Isparta 32 Spor’a ve yönetim kuruluna başarılar diledi.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.