Mehmet Şimşek: "Bu Mesleklere Ceza Gelecek!"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı televizyon programında vergi düzenlemeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapay zeka destekli vergi sistemine geçileceğini açıklayan Şimşek, çeşitli meslek gruplarına yönelik gelire dayalı vergi beyanlarının düzenlenmesi çalışmalarının devam ettiğini ve bu meslek gruplarına cezaların geleceğini duyurdu.

Gelir Beyanı Düşük Olan Meslekler

Bakan Şimşek'in açıklamalarına göre, kuyumcuların aylık ortalama 16 bin TL, doktorların 27 bin TL ve avukatların ise 17 bin TL gibi düşük rakamlarla gelir beyan etmeleri durumunun düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. Şimşek, vergi adaletini sağlama ve vergi tabanını genişleterek kayıt dışılığı önleme çabalarının ön planda olduğunu belirtti. Türkiye'de vergi tabanının genişletilmesiyle ciddi bir kayıt dışılıkla mücadele edileceğini söyledi.

Yapay Zeka Kullanılacak

Bakan, vergiden kaçınmanın cezalarının artırılacağını ve vergi denetimlerinin daha etkin hale getirileceğini vurguladı. Ayrıca yapay zeka ve diğer teknolojilerin vergi denetimlerinde sıkça kullanılacağını sözlerine ekledi.

Çok uluslu şirketlere yönelik asgari kurumlar vergisinin %15'e çıkarılacağı ve kripto varlıkların da vergi kapsamına alınacağı bilgisini paylaşan Mehmet Şimşek, vergi tabanını genişleterek kayıt dışılığı önlemeyi hedeflediklerini ve vergi adaletini sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.