Ünlü süt firması iflas bayrağını çekti

ÜNLÜ SÜT FİRMASI ÖZKUTLUHAN İFLAS ETTİ

Türkiye genelinde süt pazarlaması yapan ve Ereğli merkezli üretim yapan Özkutluhan Süt firması, ekonomik zorluklar nedeniyle iflasını açıkladı. Konya merkezli firma, mali krizle başa çıkamayarak iflas bayrağını çekti. Piyasa dalgalanmaları ve döviz kurlarındaki artışlar gibi nedenlerle bozulan mali yapısını düzeltmeye çalışan şirket, bu çabalarına rağmen ayakta kalamadı.

Özkutluhan Süt'ün iflası, birçok sektördeki şirketlerin benzer zorluklarla karşılaştığı bir dönemde geldi. Ekonomik belirsizlikler, maliyet artışları ve piyasa koşullarındaki değişimler, birçok firmayı etkileyerek iflasa sürüklemektedir.



