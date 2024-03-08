

DOLANDIRICILARIN SEÇİM SANDIĞI TUZAĞI: AKILLARA DURGUNLUK VEREN YÖNTEM

Dolandırıcılar, yerel seçim döneminde seçmenleri hedef alarak yeni bir tuzağı devreye soktu. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi sitesini taklit eden dolandırıcılar, "Seçim sandığınız değişti" mesajıyla link göndererek seçmenlerin bilgilerini çalmaya çalışıyor. İşte bu akıl almaz yöntemin detayları:

Yöntem: Dolandırıcılar, YSK'nın resmi sayfasını kopyalayarak seçmenlere e-posta ve SMS yoluyla "Oy kullanacağınız sandık değişti" mesajı gönderiyor. Link Gönderimi: Mesajlarda bir sorgulama linki paylaşan dolandırıcılar, seçmenleri bu linke tıklamaya yönlendiriyor. Bilgi Çalma: Link üzerinden seçmen kaydı sorgulaması yapılması istenerek, seçmenlerin iletişim bilgileri ve kişisel bilgileri ele geçirilmeye çalışılıyor. Virüs Bulaşma: Dolandırıcılar, bu linke tıklayanların cihazlarına virüs bulaştırarak tüm bilgilerini ele geçiriyor. Uyarılar: Uzmanlar, YSK tarafından açıklanan seçmen listeleri sonrasında oy kullanılacak sandıkların değişmeyeceğini vurgulayarak, şüpheli linklere tıklanmaması konusunda uyarıyor. E-Devlet ve YSK Resmi Kaynakları: Seçmenlerin sandık bilgilerini kontrol etmek için YSK'nın resmi internet sitesini, e-devlet sistemini, mobil seçmen sorgulama uygulamasını veya 444 9 975 numaralı çağrı merkezini kullanmaları öneriliyor.

Dolandırıcılara karşı dikkatli olmak ve resmi kaynakları kullanmak, kişisel bilgilerin güvenliğini korumak için önemlidir.