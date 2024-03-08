KİRACILARA UYARI: EV SAHİPLERİ ANINDA KAPIDAN ÇIKARABİLİR

Ünlü avukat Oğuz Yavuz, ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıklara dikkat çekerek, ev sahiplerinin bir yöntemle kiracıları anında tahliye edebileceklerini açıkladı. Yavuz'un uyarısına göre, bu durum özellikle kira artışlarına bağlı olarak ortaya çıkabilir. İşte avukat Oğuz Yavuz'un açıklamaları:

Örnek Durum:

Kiracınız 2020 yılında 3 bin TL kirada oturuyor ve kira sözleşmesinde kira artışı olarak TÜFE belirtilmiş.

Normalde o dönemin TÜFE'sine göre artış yapılmış olsaydı, kira 3 bin 500 TL olması gerekiyordu.

Ancak yeni dönem için ev sahibi ile telefonla anlaşma sağlandı ve kiracı 3 bin 400 TL ödemeye başladı.

Uyarı ve Sonuç:

Zaman içinde ev sahibi, TÜFE'ye göre düzgün zam artışlarını hesaplayınca kiracının daha fazla ödeme yapması gerektiğini fark ederse, icra takibi başlatabilir.

Kiracı, 30 gün içinde ödeme yapmazsa ev sahibi tahliye davası açabilir.

Avukat Yavuz, bu yöntemin Yargıtay tarafından da onaylandığını belirterek, yazılı sözleşmeye bakıldığını ve kira tutarının 1 TL eksik olsa bile ev sahibinin tahliye davasını kazanabileceğini vurguladı. Kiracılara düşen ise sözleşme şartlarına titizlikle uymak ve ödemelerini eksiksiz gerçekleştirmek olacaktır.