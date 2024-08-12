Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1060 Adet Hap Ele Geçirildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticaretine karşı yürüttüğü operasyonlarda önemli bir başarıya daha imza attı. Alınan istihbarat bilgilerine göre, İzmir'den Isparta'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen iki şahıs, 11 Ağustos 2024 tarihinde Gönen ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyon sırasında, şüpheli şahısların üzerinde 500 adet Extacy hap ve 560 adet Galara hap olmak üzere toplam 1060 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini belirterek, operasyonel faaliyetlerin artan bir azimle sürdürüleceğini vurguladı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



