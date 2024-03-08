TÜM OKULLARDA ÜCRETSİZ OLACAK: VELİLERİ SEVİNDİRECEK HABER MEB'DEN GELDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, önümüzdeki eğitim öğretim yılında tüm okullarda bakanlık onaylı ders kitapları ücretsiz olacak. Bu değişiklik, özellikle özel okullarda fahiş fiyat artışlarına tepki gösteren velileri sevindirecek nitelikte.

MEB tarafından hazırlanan yeni mevzuat hükmü doğrultusunda, gelecek eğitim öğretim yılında tüm özel okulların derslerde bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarını okutması zorunlu hale getirildi. Bu düzenleme, kitap fiyatlarındaki artışların velileri olumsuz etkilediği bir dönemde, öğrenci velilerine maddi bir destek sağlamayı amaçlıyor.

Bu değişiklik, 16 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirildi. Buna göre, özel okullarda da "derslerde, Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulmasını sağlamak" şartı getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan ders kitapları, devlet tarafından ücretsiz olarak dağıtılıyor ve sürekli olarak güncelleniyor. Bu kitapların özel okullarda okuyan tüm öğrencilere de ücretsiz olarak temin edilmesi, velilere ekonomik bir rahatlık sağlamayı hedefliyor. Bu bağlamda, özel okullarda okutulacak ücretsiz ders kitaplarına ilişkin mevzuatta, "Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esastır" hükmüne yer verildiği belirtildi.