DR. MEHMET ÖZ'DEN EVDEKİ POTANSİYEL TEHLİKELER: ÖMRÜMÜZDEN 10 YIL ÇALAN MALZEMELER

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, hemen hemen herkesin evinde bulunan ancak ömrü tehlikeye atan 10 maddeyi açıkladı. Günlük yaşamda kullandığımız bazı malzemelerin sadece sağlığımızı tehdit etmekle kalmadığını, aynı zamanda ömrümüzden de çalabildiğini belirtiyor. İşte Dr. Mehmet Öz'ün açıkladığı o malzemeler:

Çamaşır Suyu: İçerisinde amonyak ve klor bulunan çamaşır suyu, göze kaçtığında solunum yollarını tahriş edebilir, ciğerlere zarar verebilir ve mide bulantısına neden olabilir. Hijyen amaçlı kullanılan çamaşır suyu yerine karbonat ve sirke gibi doğal ürünlerin tercih edilmesi önerilir. Böcek İlaçları: Sıkça kullanılan böcek ilaçları, özellikle sinek kovucular, sağlık açısından risklidir. Kimyasal ilaçlar yerine doğal yöntemlerin tercih edilmesi, evde çöp biriktirmemek ve bitkisel böcek kovucu yöntemler kullanmak daha sağlıklı bir seçenektir. Ev Kokuları: Evde kullanılan spreyler veya koku çubukları içerideki havanın kalitesini olumsuz etkileyebilir. Oda spreyleri akciğerleri ve solunum yollarını tahriş edebilir. Temiz bir evin kötü kokmaması gerektiği vurgulanırken, bakım ürünleri seçerken kokusuz olanları tercih etmek önerilir. Mısır Şurubu: Yüksek fruktozlu mısır şurubunun karaciğere zarar verdiği, kolesterolü yükselttiği ve karın bölgesinde yağlanmaya neden olduğu bilinir. Trans Yağlar: Kötü kolesterolü yükseltir, iyi kolesterolü düşürür ve kalp-damar hastalıklarına neden olabilir. Toluen: Ojelerde, boyalarda ve mumlarda bulunan toluen, sinir sistemine zarar verebilir. Bitkisel içerikli ürünlerin tercih edilmesi önerilir. Alkol: Karaciğeri zehirleyen alkol, sık ve yüksek miktarda alındığında ciddi hasarlara neden olabilir. Tütün: Sigara gibi tütün ürünleri, evde içilmese bile eşyaların üzerine sinen tütün dumanının zararlı olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. NPE İçeren Deterjanlar: Nonilfenol etoksilat (NPE) içeren deterjanlar, düşük sperm sayısına, adet döngüsünün bozulmasına ve üreme sisteminin bozulmasına neden olabilir. Naftalin Topları: Naftalin topları, kanserojen madde içerebilir ve tercih edilmemelidir. Doğal ürünlerin, örneğin lavanta keseri gibi alternatiflerin tercih edilmesi önerilir.