BANKALARIN MEVDUAT FAİZLERİ REKOR KIRIYOR: 32 GÜNDE OLUK OLUK PARA VERİYOR

Bankaların mevduat faizleri rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. Para Politikası Kurulu'nun faizlerin serbest bırakılması kararı sonrasında, bankaların mevduat faizlerindeki artışın etkileri görülmeye başlandı. İşte 1.5 milyon TL'nin 32 günlük mevduat faizi kazancına dair detaylar:

ING:

Faiz Oranı: %45

Net Getiri: 56.219,18 lira

Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.556.219,18 lira

ALTERNATİF BANK:

Faiz Oranı: %47

Net Getiri: 58.717,81 lira

Vade Sonu Tutar: 1.558.717,81 lira

FİBABANK:

Faiz Oranı: %46

Net Getiri: 57.468,49 lira

Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.557.468,49 lira

ANADOLU BANK:

Faiz Oranı: %46

Net Getiri: 57.468,49 lira

Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.557.468,49 lira

ON PLUS:

Faiz Oranı: %45

Net Getiri: 56.219,18 lira

Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.556.219,18 lira

DENİZBANK:

Faiz Oranı: %44

Net Getiri: 54.969,86 lira

Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.554.969,86 lira

ODEA:

Faiz Oranı: %43,5

Net Getiri: 54.345,21 lira

Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.554.345,21 lira

ENPARA:

Faiz Oranı: %42,5

Net Getiri: 53.095,89 lira

Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.553.095,89 lira

GARANTİ:

Faiz Oranı: %42

Net Getiri: 52.471,23 lira

Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.552.471,23 lira

YAPIKREDİ:

Faiz Oranı: %40,5

Net Getiri: 50.597,26 lira

Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.550.597,26 lira

Mevduat faizlerindeki yüksek oranlar, birikimini bankalara yönlendirmiş olan müşterilere cazip getiriler sunuyor. Bankalar arasındaki rekabet, mevduat faizlerindeki artışın devam etmesine neden oluyor.