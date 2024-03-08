BANKALARIN MEVDUAT FAİZLERİ REKOR KIRIYOR: 32 GÜNDE OLUK OLUK PARA VERİYOR
Bankaların mevduat faizleri rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. Para Politikası Kurulu'nun faizlerin serbest bırakılması kararı sonrasında, bankaların mevduat faizlerindeki artışın etkileri görülmeye başlandı. İşte 1.5 milyon TL'nin 32 günlük mevduat faizi kazancına dair detaylar:
Bankaların mevduat faizleri rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. Para Politikası Kurulu'nun faizlerin serbest bırakılması kararı sonrasında, bankaların mevduat faizlerindeki artışın etkileri görülmeye başlandı. İşte 1.5 milyon TL'nin 32 günlük mevduat faizi kazancına dair detaylar:
- ING:
- Faiz Oranı: %45
- Net Getiri: 56.219,18 lira
- Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.556.219,18 lira
- ALTERNATİF BANK:
- Faiz Oranı: %47
- Net Getiri: 58.717,81 lira
- Vade Sonu Tutar: 1.558.717,81 lira
- FİBABANK:
- Faiz Oranı: %46
- Net Getiri: 57.468,49 lira
- Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.557.468,49 lira
- ANADOLU BANK:
- Faiz Oranı: %46
- Net Getiri: 57.468,49 lira
- Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.557.468,49 lira
- ON PLUS:
- Faiz Oranı: %45
- Net Getiri: 56.219,18 lira
- Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.556.219,18 lira
- DENİZBANK:
- Faiz Oranı: %44
- Net Getiri: 54.969,86 lira
- Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.554.969,86 lira
- ODEA:
- Faiz Oranı: %43,5
- Net Getiri: 54.345,21 lira
- Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.554.345,21 lira
- ENPARA:
- Faiz Oranı: %42,5
- Net Getiri: 53.095,89 lira
- Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.553.095,89 lira
- GARANTİ:
- Faiz Oranı: %42
- Net Getiri: 52.471,23 lira
- Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.552.471,23 lira
- YAPIKREDİ:
- Faiz Oranı: %40,5
- Net Getiri: 50.597,26 lira
- Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.550.597,26 lira
Mevduat faizlerindeki yüksek oranlar, birikimini bankalara yönlendirmiş olan müşterilere cazip getiriler sunuyor. Bankalar arasındaki rekabet, mevduat faizlerindeki artışın devam etmesine neden oluyor.