Bankaların Otomatik Ödeme Talimatı Faizlerinde Artış: Faturaları Bankadan Otomatik Ödeyenlere Soğuk Duş!

Bankalar üzerinden otomatik ödeme talimatı veren vatandaşlar, cep telefonlarına gelen "Zam" SMS'leri ile şaşkına döndü. Otomatik ödeme talimatı verenlere uygulanan faiz oranlarında artış yaşandı. Daha önce belirli limitlerdeki faturalar için 2 lira olan otomatik ödeme talimatı faizleri, şu anda 2.5 lira civarında seyrediyor. Bu durum, kış aylarında yüksek faturalarla karşılaşan vatandaşların otomatik ödeme talimatı ile yaptığı tahsilatlarda ödediği miktarı oldukça artırdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, bankaların komisyon gelirleri yılın ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 158 oranında arttı. Yapılan yeni düzenlemeler, hem mesajlarla hem de internet sitelerindeki ürün ve hizmet ücretleri bölümlerinde açıklandı. Bu durum, aylık 400-500 liralık faiz ücretleriyle karşılaşan aileleri etkiledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, ocak ayına ilişkin bankacılık sektörü karı yıllık bazda yüzde 66.4 artış gösterirken, ücret ve komisyon gelirleri yıllık bazda yüzde 158.1 artarak dikkat çekti. Faaliyet giderlerindeki artışın da etkisiyle sektör karının yıllık bazda düşmesi, bankaların karlılığını önemli ölçüde etkiledi.