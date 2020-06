TÜİK Verilerine göre Türkiye’de Halk Kütüphaneleri Kayıtlı Üye Sayılarının Nüfusa Oranla ISPARTA 4. Sırada…

Halk Kütüphaneleri; bireylerin bilgi, eğitim ve kültür ile ilgili ihtiyaçlarını hiçbir ayrım gözetmeksizin ücretsiz karşılamakta ve bulunduğu yörenin kalkınmasına, kültür seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet vermesi açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Her katı ayrı bir niteliğe sahip olan kütüphanemiz ülkemizdeki diğer kütüphanelere örnek teşkil edecek niteliktedir. Okul öncesi çocuk bölümü, çocuk kütüphanesi, Çalışma ve araştırma salonları ile temiz, sıcak ve huzurlu bir mekân arayan okuyucularımız, gerek gündemde olan konuları takip etmek, gerekse okuyucularımızın taleplerine önem vermek amacıyla her gün yenilenen kitap koleksiyonuyla kütüphanelerimiz istenen ve aranan her kitabın bulunduğu yerlerdir. Kütüphaneler arası ödünç alma, kitap ayırtabilme hizmetleri ise kütüphane hizmetlerimizde sınır tanımazlığın da göstergeleridir.

Kullanıcı yoğunluğunu ve sükuneti bir arada yaşayan kütüphanemiz, her geçen gün kendisini yenileyerek daha iyi hizmet vermektedir. 2019 Yılı TÜİK verilerine göre Kütüphane İstatistikleri açıkladı. İllere Göre Türkiye’de Halk Kütüphaneleri Kayıtlı Üye Sayılarının İl Nüfuslarına Oranlarına göre ISPARTA 4. Sırada yer almaktadır. İllere Göre Türkiye’de Halk Kütüphaneleri Kayıtlı Üye Sayılarının İl Nüfuslarına Oranları (1.000 Kişi Başına) (2019 Yılı) Türkiye: 47 üyedir.

1-Kırşehir: 156

2-Tokat: 155

3-Kilis: 133

4-Isparta: 132

5-Sivas: 127

6-Sinop: 124

7-Karabük: 118

8-Amasya: 112

9-Nevşehir: 106

10-Kırıkkale: 102

