Trafik Sigortasında Yeni Dönem: Sigorta Aracıları Teklif Platformu

Zorunlu trafik sigortasında yüksek riskli sürücülerin karşılaştığı poliçe sorunlarına çözüm sunmak amacıyla "Sigorta Aracıları Teklif Platformu" hizmete girdi. Bu platform, sürücülerin daha hızlı bir şekilde poliçelerine ulaşmasını sağlamayı ve teklif vermeyen şirketlerin tespitini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Platform, Sigorta Bilgi Merkezi nezdinde kuruldu ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenen usul ve esaslara göre işleyecek. Trafik ruhsatı olan sigorta şirketleri platforma üye olmak zorunda. 17 bin sigorta acentesinin üyelik süreci isteğe bağlı tutulmuş ve üyelik ücreti ödenmesi şartı getirilmiştir.

Platform, iki aşamalı bir teklif alma sürecini içeriyor. İlk aşamada acenteler, platform üzerinden anlaşmalı oldukları sigorta şirketlerinden 10 dakika içinde teklif alacaklar. İkinci aşamada ise acenteler, platform üzerinden diğer sigorta şirketlerinden teklif alabilecekler. Sigorta şirketleri tarafından verilen tekliflere göre poliçe düzenlemeleri yapılacak.

Bu platformun doğru şekilde faaliyet göstermesi durumunda, acentelerin işleri önemli ölçüde kolaylaşacak ve sürücüler daha hızlı bir şekilde poliçelerine ulaşabilecekler. Platform, sektöre fayda sağlamak amacıyla tasarlanmış bir inovasyon olarak öne çıkıyor.