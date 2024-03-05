Ünlü banka yeniden açılıyor '2000'li yılların göz bebeğiydi'

Ünlü Türk bankası, 2001 yılında faaliyetlerini sonlandırmış ancak 2023'te gerçekleştirilen ihale sonucunda Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk Eximbank, ihracatçı birlikleri ve 20 bankanın ortaklığında kurulan İhracatı Geliştirme A.Ş. tarafından kazanılan ihaleyle tekrar faaliyete geçiyor. Bankanın yeni dönemde ihracata ve ihracatçıya odaklı, uzmanlaşmış bir bankacılık faaliyeti yürütmesi hedefleniyor.Bankanın faaliyet raporuna göre, ödenmiş sermayesi 109 milyon 249 bin TL, varlıkları 255.628 TL olarak belirtilmiş. Yeni dönemde bankanın yönetim kurulu belirlenmiş, Yusuf Balcı yönetim kurulu başkanı olurken, başkan yardımcılıklarını Özgür Volkan Ağar ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe üstlenmiş.Yeni yönetimin bankanın stratejisini belirlemeye odaklandığı belirtiliyor. Bankanın 6 ay içinde tekrar faaliyete geçmesi planlanıyor. Ancak dikkat çeken bir nokta, bankanın yeni hazırlanan web sitesinde, tarihçede Korkmaz Yiğit'e yer verilmemesidir.