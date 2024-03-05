

Bayram İkramiyesinin Ödeme Tarihi Değişti! İddiaya Göre, 10 Bin TL'ye Çıkarılacak ve Ödeme Tarihi Öne Alınacak

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihinin öne çekileceği ve ikramiyenin 3 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkarılacağı iddia edildi. Emeklilere yapılan zam sonrasında yaşanan hayal kırıklığı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir hamle yapacağı ve ikramiyeyi 10 bin TL'ye çıkaracağı belirtildi.

Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün kabine toplantısından sonra bayram ikramiyesinin 10 bin TL'ye çıkarılacağını açıklayabileceğini iddia etti. İkramiyenin ödeme tarihlerinin de 31 Mart öncesine çekileceği belirtiliyor. Bu durum, emeklilerin maaş ve ikramiyelerini sandığa gitmeden önce almasını sağlamayı hedefliyor.

Eğer bu iddia doğrulanırsa, emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplamda 20 bin TL ikramiye almış olacaklar. İlk ödemenin 31 Mart öncesinde yapılması planlanıyor.

Bu gelişme, yerel seçimlere yaklaşırken emeklilerin geçim sıkıntısının gündeme gelmesi ve yaşanan tepkilerin ardından yapılan bir düzenleme olarak değerlendiriliyor.