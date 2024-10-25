Ticaret Borsası’ndan Isparta’ya Büyük Müjde: Uçak Kargo Taşımacılığı Başlıyor

Isparta’nın ihracatına yönelik önemli bir adım atıldı. Isparta Ticaret Borsası’nın yoğun girişimleri sonucunda, Süleyman Demirel Havalimanı uçak kargo taşımacılığına açılıyor. Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin’in talebi doğrultusunda, Tarım ve Orman, Ticaret ve Ulaştırma Bakanlıkları bu projeyi onayladı. Artık Isparta’dan ürünler direkt olarak uçak kargo ile yurtdışına ihraç edilebilecek.

Başkan Şahin, göreve geldiği ilk günden bu yana Süleyman Demirel Havalimanı’nın kargo taşımacılığına açılması için yoğun çaba gösterdi. Hem bakanlıklar hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde yaptığı girişimler sonunda, Isparta'nın ihracat potansiyelini artırmaya yönelik bu önemli adım atılmış oldu.

İhracatçılar Direkt Yurtdışına Ürün Gönderebilecek

Bu gelişme ile birlikte, Isparta ihracatçıları artık uçak kargo firmaları ile anlaşarak ürünlerini kısa sürede ve daha düşük maliyetlerle yurtdışına gönderebilecek. Özellikle Isparta’da yetiştirilen raf ömrü kısa olan kiraz gibi ürünler daha hızlı bir şekilde pazarlara ulaşabilecek.

Başkan Şahin’den Teşekkür

Süleyman Demirel Havalimanı'nın kargo hizmetine açılmasını sağlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na teşekkür eden Başkan Şahin, ayrıca bu projeye büyük destek veren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen’e de özel teşekkürlerini sundu.

Isparta ihracatını hızlandıracak bu gelişme, şehrin ekonomisi için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.