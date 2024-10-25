isparta-oto-ekspertiz

Isparta Valiliği'nden Depreme Dayanıksız Bina İddialarına Cevap

Isparta Valiliği'nden Depreme Dayanıksız Bina İddialarına Cevap
ISPARTA
G.Tarihi: 24.10.2024 12:34
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA

Isparta Valiliği'nden Depreme Dayanıksız Bina İddialarına Cevap

Bazı basın yayın organlarında çıkan "112 ve AFAD Binası Depreme Dayanıksız Çıktı" başlıklı haberler üzerine, Isparta Valiliği bir basın açıklaması yaparak konuyu netliğe kavuşturdu.

Açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD İl Müdürlüğü'nün bulunduğu binada yapılan incelemelerde, binanın 2007 Deprem Yönetmeliği'nde belirtilen standartları karşılamadığı tespit edildiği belirtildi. Bu nedenle, söz konusu müdürlüklerin deprem dayanıklılığı olan yeni binalarda hizmet vermesini sağlamak amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Çünür yerleşkesinde bulunan 23.000 metrekarelik bir alanın AFAD Başkanlığı'na tahsis edildiği açıklandı. Ayrıca, Isparta Belediyesi tarafından bölgenin imar planı revizyon çalışmalarının tamamlandığı vurgulandı.

Yeni 112 Acil Çağrı Merkezi Binası ve AFAD Yerleşkesi'nin yapımına ilişkin Bakanlık tarafından çalışmaların sürdüğü ve Valiliğin konuyu yakından takip ettiği ifade edildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

1-3

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Valiliği'nden Depreme Dayanıksız Bina İddialarına Cevap
Davraz Prefabrik'ten Yaz Sonuna Özel Kaçırılmayacak Fırsatlar!
Depoları Doldurmak İçin Fırsat
İŞKUR'dan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşbirliğiyle Toplum Yararına Program Duyurusu
Kamuoyuna Bilgilendirme: Isparta İçme Suyunda Geçici Bulanıklık SorunuİÇM
Bakan Şimşek’ten Enflasyon Düzeltmesine Karşı Sıkı Denetim Talimatı
Tüp Fiyatlarına Beklenmedik Zam: Mutfaklar Alev Alacak!
Koza Tekstil'den Bebek ve Çocuk Giyimde Kaçırılmayacak Kampanya!
Sunarzade Parti & Yapay Çiçek: Her Kutlamaya Renk Katıyoruz!
Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi: Lezzet Şöleni Sizi Bekliyor!
Via Temizlik ve Ambalaj: Toplu Tüketim Sektörünün Güvenilir Çözüm Ortağı!
NASA Uyardı!
Türkiye Deprem Risk Haritası Güncellendi
Isparta Ticaret Borsası Taşınmaz Satış İhalesi
Isparta Belediyesi 10 Adet S Plaka İhalesine Çıkıyor
Haftanın 7 Günü Taptaze Deniz Ürünleri Kaya Balık'ta!
TURKO'DAN KAÇIRILMAYACAK KAMPANYA!
Isparta'da 1.4 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Şüphelileri Yakalandı
Isparta'da Drift Yapan Sürücüye 32.233 TL Ceza Kesildi
Isparta'da Cinsel İstismar Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Isparta'da Emniyetten Operasyon
Isparta'da İki Grup Arasında Tartışma ve Havaya Ateş Açılması
Isparta'da Asayiş Operasyonu: 19 Şüpheli Yakalandı
Ergün Enerji'den TommaTech ve ECOCYCLE Isı Pompaları
Isparta'da Korsan Taksicilik Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Koza Tekstil'den Bebek ve Çocuk Giyimde Kaçırılmayacak Kampanya!Koza Tekstil'den Bebek ve Çocuk Giyimde Kaçırılmayacak Kampanya!19 Ekim 2024
Tüp Fiyatlarına Beklenmedik Zam: Mutfaklar Alev Alacak!Tüp Fiyatlarına Beklenmedik Zam: Mutfaklar Alev Alacak!21 Ekim 2024
Kamuoyuna Bilgilendirme: Isparta İçme Suyunda Geçici Bulanıklık SorunuİÇMKamuoyuna Bilgilendirme: Isparta İçme Suyunda Geçici Bulanıklık SorunuİÇM22 Ekim 2024
Bankalardan Yeni Kredi Kartı Kararı: 81 İlde Geçerli OlacakBankalardan Yeni Kredi Kartı Kararı: 81 İlde Geçerli Olacak21 Ekim 2024
Isparta'da Şüpheli Araç Kontrolünde Kaçırılma Vakası Ortaya ÇıktıIsparta'da Şüpheli Araç Kontrolünde Kaçırılma Vakası Ortaya Çıktı23 Ekim 2024
Iparta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı GerçekleştirildiIparta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi22 Ekim 2024
Depoları Doldurmak İçin FırsatDepoları Doldurmak İçin Fırsat22 Ekim 2024
Isparta Valiliği'nden Depreme Dayanıksız Bina İddialarına CevapIsparta Valiliği'nden Depreme Dayanıksız Bina İddialarına Cevap24 Ekim 2024
İŞKUR'dan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşbirliğiyle Toplum Yararına Program DuyurusuİŞKUR'dan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşbirliğiyle Toplum Yararına Program Duyurusu22 Ekim 2024
Onur Yağmur Olukları: Isparta’da Güvenilir Çatı Çözümleriyle TanışınOnur Yağmur Olukları: Isparta’da Güvenilir Çatı Çözümleriyle Tanışın23 Ekim 2024
Ticaret Borsası’ndan Isparta’ya Büyük Müjde: Uçak Kargo Taşımacılığı BaşlıyorTicaret Borsası’ndan Isparta’ya Büyük Müjde: Uçak Kargo Taşımacılığı Başlıyor24 Ekim 2024
PTT 184. Yaşını Kutluyor!PTT 184. Yaşını Kutluyor!21 Ekim 2024
Isparta’da 4 Sokakta Düzenleme Çalışmaları BaşladıIsparta’da 4 Sokakta Düzenleme Çalışmaları Başladı19 Ekim 2024
Bakan Şimşek’ten Enflasyon Düzeltmesine Karşı Sıkı Denetim TalimatıBakan Şimşek’ten Enflasyon Düzeltmesine Karşı Sıkı Denetim Talimatı21 Ekim 2024
Başkan Başdeğirmen: "Teknolojinin Hızlı İlerleyişine Ayak Uydurmak Zorundayız"Başkan Başdeğirmen: "Teknolojinin Hızlı İlerleyişine Ayak Uydurmak Zorundayız"19 Ekim 2024