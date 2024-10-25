Isparta Valiliği'nden Depreme Dayanıksız Bina İddialarına Cevap

Bazı basın yayın organlarında çıkan "112 ve AFAD Binası Depreme Dayanıksız Çıktı" başlıklı haberler üzerine, Isparta Valiliği bir basın açıklaması yaparak konuyu netliğe kavuşturdu.

Açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD İl Müdürlüğü'nün bulunduğu binada yapılan incelemelerde, binanın 2007 Deprem Yönetmeliği'nde belirtilen standartları karşılamadığı tespit edildiği belirtildi. Bu nedenle, söz konusu müdürlüklerin deprem dayanıklılığı olan yeni binalarda hizmet vermesini sağlamak amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Çünür yerleşkesinde bulunan 23.000 metrekarelik bir alanın AFAD Başkanlığı'na tahsis edildiği açıklandı. Ayrıca, Isparta Belediyesi tarafından bölgenin imar planı revizyon çalışmalarının tamamlandığı vurgulandı.

Yeni 112 Acil Çağrı Merkezi Binası ve AFAD Yerleşkesi'nin yapımına ilişkin Bakanlık tarafından çalışmaların sürdüğü ve Valiliğin konuyu yakından takip ettiği ifade edildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



