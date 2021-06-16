Milyonlarca kişi için tarihi fırsat! 1100 TL yerine 85 TL ödenecek

Devlete borcu olanlar için büyük fırsat sunan yapılandırma yasası ile milyonları ilgilendiren emlak vergisi ve çevre temizlik vergisini geciktiren, yatıramayanlar için de bir dizi kolaylık sağlanıyor.

1-EMLAK VERGİSİ BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

2-BEYANNAME VERİLMESİ GEREKİYOR MU?

3- YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

4-PEŞİN ÖDEYENE İNDİRİM YAPILACAK MI?

5- NE KADAR FAİZ İŞLETİLECEK?

6-BAŞVURUP DA ÖDEMEYENLERİN DURUMU NE OLACAK?

VARLIK BARIŞI İÇİN GERİ SAYIM

1.099 LİRA YERİNE 85 LİRA ÖDENECEK

TEMİNAT İSTENMEYECEK

Emlak, çevre vergisi, yargı sürecindeki dosyalar, uzlaşma başvurusunda bulunanlar başta olmak üzere büyük fırsatlar sunan yapılandırmaya ilişkin merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:Edinilen son dakika bilgisine göre Yapılandırmaya konu borçların asıllarının yapılandırma kapsamında ödenmesi koşuluyla ceza, faiz, gecikme zammı alacaklarının tamamı siliniyor. Sadece alacak asılları ile Yİ-ÜFE farkı ödenecek.Alıcının emlak vergisi ödeme mükellefiyeti satın aldığı yılı izleyen yıldan itibaren başlıyor. Satış yılana ait vergiyi ise satıcı ödüyor.Borcunu taksitlendirip ikinci taksit süresi içinde kalan paranın tamamını ödeyenlerin de enflasyon farkının yarısı silinecek.Yapılandırma yasasına göre, anapara ve enflasyon farkından oluşan tutara, taksit sayısına göre katsayı uygulanacak.İlk iki taksiti süresinde ödemeyen, eksik ödeyenin yapılandırması bozulur. Vergi ve cezalarını birlikte ödemek durumunda kalınır.Varlık barışı kapsamına, yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları giriyor.Araç muayene süresi Ekim 2019'da sona ermekle beraber çalındığı için tescil kaydı Ocak 2020'de silinen, bulunması sonucu muayeneye götürüldüğünde 335.60 lira yerine 27.97 lira ödenecek.Son dakika haberine göre yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacak.KAYNAK: SABAH/HAZAL ATEŞ