Aşı randevuları ile ilgili son dakika gelişmesi! Bir açıklama da Bakan Koca'dan

"Sinovac aşıları ne zaman gelecek?", "Sinovac randevusu neden yok?" gibi sorular cevap buldu. Bugün gelen son dakika bilgisine göre; MHRS yada e-Nabız sistemi üzerinden Sinovac aşıları için yeniden randevu verilmeye başlandı.

SINOVAC AŞILARI RANDEVUYA AÇILDI

SINOVAC AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

AŞILAMADA YENİ UYGULAMA BAŞLATILDI

Koca,

"BUGÜN RANDEVU İSTESEM AŞIM NE ZAMAN YAPILIR?

BİR ÜLKE DAHA SINOVAC'I "GEÇERLİ AŞI" LİSTESİNE ALDI

Son Dakika:soruları son günlerde gündemden düşmüyordu.Aşı stoku olmadığı için verilemeyen randevular ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları hız kazanırken, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sistemi üzerinden Sinovac aşıları için yeniden randevu verilmeye başlandı.Aşılama programı kapsamında sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşlar, e-Nabız sistemi üzerindensekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebilir ya da aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atarak aşı uygunluk durumlarını öğrenebilirler. Bu aşamanın ardından aşı onam formuna hem e-Nabız'dan hem gelen kısa mesaj ile erişebiliyor. Eğer vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu; e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) bağlanarak ya da MHRS mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO182 hattını arayarak alabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız'da hem de vatandaşların cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından aşılamaya ilişkin açıklama yaptı.paylaşımında bulundu.Avusturya hükümeti, ülkeye girişlerde geçerli kabul edilen aşılar listesine Çin aşısı Sinovac'ı da dahil etti.Bakan Koca, sağlık ordusunun neferlerinden Sabire Elen'in Twitter'dan yaptığı açıklamayı alıntılayarak,ifadelerini kullandı.