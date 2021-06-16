Aşı randevuları ile ilgili son dakika gelişmesi! Bir açıklama da Bakan Koca'dan
"Sinovac aşıları ne zaman gelecek?", "Sinovac randevusu neden yok?" gibi sorular cevap buldu. Bugün gelen son dakika bilgisine göre; MHRS yada e-Nabız sistemi üzerinden Sinovac aşıları için yeniden randevu verilmeye başlandı.Son Dakika: "Sinovac aşıları ne zaman gelecek?", "Sinovac aşı randevusu açıldı mı?", "Sinovac aşı randevusu neden alamıyorum?", "Sinovac randevusu neden yok?" soruları son günlerde gündemden düşmüyordu.
Aşı stoku olmadığı için verilemeyen randevular ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
SINOVAC AŞILARI RANDEVUYA AÇILDI
Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları hız kazanırken, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sistemi üzerinden Sinovac aşıları için yeniden randevu verilmeye başlandı.
SINOVAC AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşılama programı kapsamında sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşlar, e-Nabız sistemi üzerinden "Covid-19 aşı durumunu sorgula" sekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebilir ya da aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atarak aşı uygunluk durumlarını öğrenebilirler. Bu aşamanın ardından aşı onam formuna hem e-Nabız'dan hem gelen kısa mesaj ile erişebiliyor. Eğer vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu; e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) bağlanarak ya da MHRS mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO182 hattını arayarak alabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız'da hem de vatandaşların cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.
AŞILAMADA YENİ UYGULAMA BAŞLATILDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından aşılamaya ilişkin açıklama yaptı.
Koca, "BUGÜN RANDEVU İSTESEM AŞIM NE ZAMAN YAPILIR?
“Gün içinde randevu, gün içinde aşı” uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" paylaşımında bulundu.
BİR ÜLKE DAHA SINOVAC'I "GEÇERLİ AŞI" LİSTESİNE ALDI
Avusturya hükümeti, ülkeye girişlerde geçerli kabul edilen aşılar listesine Çin aşısı Sinovac'ı da dahil etti.
Bakan Koca, sağlık ordusunun neferlerinden Sabire Elen'in Twitter'dan yaptığı açıklamayı alıntılayarak, "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı." Aşı ekibinden bir arkadaşımız dün böyle bir tweet atmış. Ardından, şu duygusunu paylaşmış: "Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki, dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor." Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak" ifadelerini kullandı.