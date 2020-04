SÜPÜRGE DÜNYASI'NDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ve pek çok salgın hastalıkta kişisel temizliğin dışında, ev temizliğine de özen göstermemiz ve dikkat etmemiz gerekiyor.Evde özellikle temizlik için kullandığımız elektrikli süpürgeleri, bakteri ve alerjenler gibi ultra ince partiküllerin %99.97'sini yakalar. Kesin olan bir şey var; tozlar en çok halıları ve elektronik cihazları seviyor! Bu durumda yapılacak en iyi şey, emiş gücü yüksek bir elektrik süpürgesi ile doğru şekilde temizlik yapmak olabilir. Haftada en az 1-2 kere temizlik yaparak evdeki toz miktarını azaltabilirsiniz.Özellikle de koridorlar ve oturma odaları gibi sık kullanılan alanlarındaki tozları alandan uzaklaştırmak için evinizi sık sık süpürmeye dikkat etmelisiniz. Süpürgenizin toz engellemede kullanılılan filtre değişimini - bakımını ve toz torbası değişimini de ihmal etmemelisiniz. Çünkü evi elektrik süpürgesi ile temizledikten sonra eğer filtreniz değişmemiş ve toz torbanız değişmemiş ise ortamdaki emilen bakteriler bir sonraki temizlikte tekrar ortama yayılabilir. Bu yüzden her temizlikten sonra toz torbasını hemen değiştirmeniz ve içinden çıkan eski torbayı hemen atmanız önemlidir. Ayrıca süpürgenizin aksesurlarını da işiniz bittikten sonra iyice silip dezenfekte etmelisiniz.Süpürge Dünyası'ndaki tamir ekipleri her marka elektrikli süpürgelerin teknik altyapısında bilgi sahibidir. Elektrik süpürgenizin periyodik bakımını yaptırarak süpürge motorundaki çıkabilecek olası tüm arızaların önüne geçmiş olur ve yüksek maliyetlerden kurtulmuş olursunuz.Isparta'da her model ve marka süpürgeniz için toz torbası,filtre boru, hortum, emici başlık satışı.