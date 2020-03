ISPARTA'DA KAPATILAN SU ABONELERİNİN SULARI AÇILILDI



Isparta Belediyesi Gelir Müdürlüğü ekipleri, borcundan dolayı veya her ne gerekçe ile kapatılmış olursa olsun tüm abonelerin sularını açıyor. Şuana kadar 56’sı işyeri 233’ü konut olmak üzere 289 abonenin suyu açıldı.



Yeni tip Koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye’de görülen vaka sayısı bugün itibariyle 47 kişiye yükselmiş durumda. Türkiye’de virüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında okullarda eğitime bir hafta ara verildi ve sosyal aktiviteler iptal edildi. Isparta Belediyesi de Koronavirüse karşı tedbirlerini tüm hızıyla artırarak devam ettiriyor.



AKMAYAN ÇEŞME KALMAYACAK…

Belediye bu doğrultuda, yeni bir uygulama daha başlatarak; Gelir Müdürlüğü ekipleri, borcundan dolayı veya her ne gerekçe ile kapatılmış olursa olsun tüm abonelerin sularını açıyor. Amaç ise, vatandaşlarımızın Koronavirüs’ten korunması için suya ihtiyaç duyduğu bir ortamda onları susuz bırakmamak ve hijyenik şartlara uymasını sağlayarak söz konusu hastalıktan uzak durmalarının önünü açmak.



SUYU KAPALI OLAN VATANDAŞ

ARAYINCA SUYU AÇILACAK

Isparta Belediyesi yetkilileri, ister işyeri olsun ister konut olsun, suyu borcundan dolayı veya her ne gerekçe ile kapatılmış olursa olsun tüm abonelerin sularını açtıklarını, şuana kadar suyu açılmamış olan vatandaş varsa Gelir Müdürlüğünü araması halinde hemen ekiplerin gelip suyunu açacağını bildirdi.

289 ABONENİN SUYU AÇILDI

Bu doğrultuda; Şuana kadar 56’sı işyeri 233’ü konut olmak üzere 289 abonenin suyu açıldığı öğrenildi.



BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN’E TEŞEKKÜR

Söz konusu uygulamayı memnuniyetle karşılayan suyu açılan vatandaşlar, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.