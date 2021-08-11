Bakan Pakdemirli: Bucak yangını tehlikeli, yanan evler var

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Marmaris’te açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, Burdur'daki yangın için "Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var" dedi.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:

(Burdur) Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var. Bir yandan Türkiye hem yangınlarla mücadelesini yaparken diğer taraftan da hem Kastamonu, hem Bartın, hem de Sinop'ta doğal afetlerle karşı karşıya kaldık.Köyceğiz yangınında yerleşim yerlerine tehdidi ortadan kaldırdık. Milas'ta yangını kontrol altına aldık. Yangınların sonuna doğru geliyoruz.Muğla'da bugün ödemeler başlıyor. 5 milyon 778 bin liralık ödeme yapılacak. Yangından zarar görmüş olan zeytinliklerde desteğimiz sayesinde üretime kazandırılması sağlanacak. Tohum ve fidan desteğimizi de yapacağız. yangından zarar gören her köye ve her mahalle için kalkınma projeleri hazırlanıyor. Bölgeye özel mera, su ve kaynaklar değerlendirilerek uygulamalar başlayacak. Yangınlardan etkilenen arıcılara da kovan desteğini yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz. Yeşil vatanı korumak için orman kahramanlarımızın cesaretine ve azmine aşığıyız. Şimdi yeşile dönüştürme ve yaraları sarma vakti. En az zararla ve el birliğiyle atlattık. O bölgede yapılan tüm uygulamaları size göstereceğiz. O bölgelerin yeniden yeşerdiğini birlikte göreceğiz.Sel afetinden etkilenmiş olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum. Aşırı yağışlardan dolayı bazı abonelerimizin elektriklerinde kesintiler var. (Yeniköy Termik Santrali) Bu sabah saat 06.30 itibarıyla santralimizin ilk ünitesi çalışmaya başladı. Yarın da ikinci üniteyi devreye alacağız. Yangından etkilenenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi.