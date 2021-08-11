Bakan Koca: 18 yaş ve üzeri nüfusun yarısına çift doz aşı uygulandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşısını tamamlama oranının %50’in üzerine çıktığını açıkladı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozunun 80 milyonu geçtiğini ve 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşısını tamamlama oranının %50’in üzerine çıktığını açıkladı.



AŞIDA ÜÇÜNCÜ REKOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün 1 milyon 508 bin 939 doz COVID-19 aşısı yapıldığını duyurdu. Koca, “Bugün üçüncüyüz! Son 24 saatte 1 milyon 508 bin 939 doz COVID-19 aşısı yapıldı. 9 Ağustos, aşı performansında en iyi olduğumuz günler sıralamasında üçüncü. 1 milyon 582 bin 232 doz olan günlük rekoru yakalamak biraz bize, biraz da aşıya karar verme hızına bağlı. Biz yarın hazırız!” dedi.

Bakan Koca, 2 doz aşısını yaptıranların sayısının da 30 milyona ulaştığını belirterek, hiç aşı olmayanlardan harekete geçmesini istedi.

