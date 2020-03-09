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Son dakika: Bakan Koca'dan 'Koronavirüs' açıklaması

Son dakika: Bakan Koca'dan 'Koronavirüs' açıklaması
ISPARTA
G.Tarihi: 09.03.2020 17:49
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Son dakika: Bakan Koca'dan 'Koronavirüs' açıklaması
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,tüm dünyayı sarsan Koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamada "2 binin üzerinde şüpheli vakada numuneler çalışıldı. Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmuyor."ifadelerini kullandı. Bakan Koca ayrıca virüsten korunmak için alınması gereken önlemleri tek tek sıraladı.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri ve virüs konusunda yaşanan son gelişmeleri aktardı.Bakan Koca, Avrupa ülkelerinin özellikle İtalya ve Fransa'nın virüse karşı gerekli tedbirleri almadığını belirterek, ''Sınırlarımızı kapatmamış olsaydık, şu an Türkiye'nin birçok bölgesinde virüsü görür hale gelecektik'' dedi.


Bakan Koca'nın açıklamalarından satı başları şöyle;

İlk olarak Çin’de tespit edilen sonra Güney Kore’ye yayılan bir virüs. İran ve İtalya’nın ardından yayıldı. Öncelikle buradan göstereyim; Çin’in Wuhan kentinden başlayıp devamında Tayland, Japonya, Güney Kore ve az vaka olmakla birlikte ABD’de görüldüğünü biliyoruz.
 
Çin dışına bu dönemde özellikle erken dönemde sınırlarımızı tespit olarak kapatmıştık. Herhangi bir yabancının gelişine izin vermedik. Ve bu dönemde de özellikle İran bölgesini yoğun olarak görüyoruz.
9 Mart’ta ise görüldüğü ülkeleri şöyle göstermek istiyorum. Özellikle Çin’e karşı etkin tedbir anlamında uçuşlarımızı o dönemde kesmiştik. Devamında İran’da yoğun bir salgın belirginleşince o dönemde de hiç düşünmeden erken dönemde sınırlarımızı kapatmış, havayolunu da kapatmıştık.

EĞER İRAN'LA SINIRIMIZ KAPATILMAMIŞ OLSAYDI...
 
Eğer, karantinaya alınmış olsaydı İran’a ve bölgeye yayılmayacaktı. Bütün İran’a yayılmasıyla birlikte bölge için risk oluşturdu. Bütün İtalya’yı kuşattığı gibi süreçte bu dönemde Avrupa maalesef hiçbir tedbir almadı. Ağır davrandı ve ağır davranmaya devam ettiğini görüyoruz.Eğer biz İran ile sınırlarımızı kapatmamış olsa idik ve bu dönemde Türkiye’ye girecek olan kişi sayısı ortalık haftalık 50 bindi. Ve şu an biz burada Türkiye’nin birçok bölgesinde bu salgını görür olacaktık. Çünkü o 50 binin içinde 4’te 1 5’te bir oranında bu virüsü taşıyanın olduğunu biliyoruz.

ŞUAN TESPİT EDİLMİŞ VAKAMIZ YOK
Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok. Ülkemizin sarıldığını ve bundan sonraki süreçte ben iki haftadır söylüyorum Avrupa’daki tedbirsizlik daha büyük sorunlara yol açacak diye. İtalya’yı görüyorsunuz sadece 24 saatte artan vaka sayısı 111 oldu. İspanya’da 326 oldu. İsviçre’de son 24 saatte 42 oldu. İsveç’te son 24 saatte 45 oldu ve giderek bu sayı artmaya devam ediyor.Bizim söylediğimiz ülkemizde şu an tespit edilen bir vaka olmadığıdır.

2 BİNİN ÜZERİNDE VAKA İNCELENDİ
Sorunun küresel olduğunu, mücadelenin de ulusal olduğunu söylemek istiyorum. bu süreçte biz bu mücadeleyi ulusal, yerel, kendi vatandaşımızla birlikte aşabiliriz. Kuralların basit olduğunu özellikle söylemek istiyorum. bugün itibariyle toplam vaka sayısının 109 bin 498’e yükseldiğini, dünya genelinde de 3 bin 810 kişinin hayatını kaybettiğini söylemek istiyorum. hastalığa yakalanıp iyileşenlerin de 60 bin olduğunu biliyoruz. Şu ana dek Türkiye’de tespit edilmiş, tanı konmuş korona virüs vakası yoktur. 2 binin üzerinde şüpheli vakada numuneler çalışıldı. 4-5 gün önce söylediğim 1300 civarındaydı. Numune sayısında da giderek artış olduğunu söylemek istiyorum. son 5 günde, 700’ün üzerinde ilave olmuş oldu. Hiçbirinde pozitif test sonucunun olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum.

VİRÜS GELECEKSE ÜLKEMİZE YURTDIŞINDAN GELECEK

Eğer mevcut durumda virüs ülkemize gelecekse yurt dışından yeni gelişlerle ya da dönüşlerle olacaklardır. Avrupa’da görülmesi, buralarda yaşayan vatandaşlarımıza sağlıkları adına uyarıyı yapmamız gerekmektedir. Hızla yayılmasına rağmen hala gerekli tedbirleri almadılar veya bu tedbirleri iş işten geçtikten sonra aldılar. Oradaki vatandaşlarımıza kişisel tedbirlerini almalarını hatırlatmak ihtiyacı hissediyorum. Bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız, bu ülkelere seyahat eden vatandaşlarımız da dahildir, kişisel tedbirlerini almalarıdır. Özellikle Avrupa’da olan vatandaşlarımızın giderek ciddi küresel sağlık sorunu haline geldiğini, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını, çıkacaklarsa maske takmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum.

KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN HAYATİ UYARILAR
Korona virüsten korunmanın 14 yolu… Özellikle Türkiye’ye gelen vatandaşlarımıza yönelik olarak şunları ifade etmek istiyorum. 14 gün kuralı. Yurt dışından son 14 gün içinde dönenler, ilk 14 günlerini lütfen evlerinde geçirsinler. Evlerinde de kendilerini izole etmiş olsunlar. Bulunulan ortamı sık sık havalandırsınlar. Mümkün olan en az kişiyle ve maskeyle temas etmeliler. Yaşlı ve kronik hastalar son derece önemli.

MECBURİ DURUM YOKSA ERTELEYİN
Biz benzer tedbirlerin alınması için özellikle başta komşularımız olmak üzere tüm ülkelere çağrıda bulunduk. Ama bu çağrımıza karşılık gerekli tedbirler alınmadı veya çok geç alındı. Öncelikle kalabalık ortamlardan bütün vatandaşlarımızın uzak durmalarını istiyoruz. Virüsün yaygın olduğu seyahatler mecburi bir durum yoksa ertelenmelidir. Buralarda yaşayanlar ise mümkün olduğu kadar evlerinde kendilerini izole etmelidir. Yurt dışından Türkiye’ye gelenlerin demin bahsettiğim şekliyle evde izole olarak kalmalarının şu dönemde çok önemli olduğunu, çünkü ülkede olmayan bir virüsün ancak yurt dışından gelişi söz konusu olacaktır. Yurt dışından gelenlerin bunu taşıyabileceğini, bu süreçte kendilerini izole etmelerini, 14 günde başka birileriyle temas etmemelerini önemsiyoruz.

81 İLDE HASTANELER BELİRLEDİK
Virüsün sınırlarımızdan içeri girmesini önlemeliyiz. Dünyadaki ülkelerin tamamıyla bütün Avrupa ile özellikle başta olmak üzere gelişlerimizi kesmeye tabi ki imkan yok. Avrupa ülkeleri birbirleriyle ilişkisini halen sınırlamadı. Ülkemizin bu salgından henüz etkilenmemiş olması erken dönemde aldığımız tedbirler sayesinde. Ancak bu hastalıktan uzak kalmamız mümkün olmayacaktır. Vaka görüldüğünde vatandaşlarımıza bulaşmasını engellemek için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Alınacak tedbirler çerçevesinde 81 ilde hastaneleri belirledik. Grip salgını durumu için hazırladığımız plan, koronavirüs salgını için de etkili bir plandır.

YANLIŞ BİLGİ PAYLAŞANLAR İÇİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ
Sahada şüpheli görülen vakaları alınan tedbirleri pozitif vaka gibi sosyal medyada yayanları görüyoruz. Bunlar, vatandaşlarımızda gereksiz tedirginlik oluşturmaktadır. Bu durumda tulumun giyilmiş olmasıyla burada kesin evet pozitif bir vaka var gibi algılanmamasını, özellikle sağlık çalışanımıza bulaşmaması için alınan tedbirin ve bu tedbire nasıl yaklaşmakta olduğumuzun bir göstergesi. Mesela Ankara’dan gelen bir vatandaşımızla ilgili, ateşli olduğu için evden alınırken kıyafetler; yani uygulamada kıyafetlerle alınıp görüntüleri alınıyor. Sonucu negatif çıkınca normal tedavisine devam ettirdik. Biz ilk günden beri her türlü gelişmeyi şeffaf bir şekilde paylaştık. Bu paylaşımları yapanlar, yanlış bilgi verenler hakkında özellikle İçişleri Bakanlığımızın tahkikatı başlattığını biliyorsunuz. Sahada hazırlıklarımızın tam olduğunu belirtmiştim.

EMİN OLUN SADECE TİYATRO
İstanbul Ümraniye’de ölen vakaların olduğuna dair yaygın bir whatsapp grubunun olduğunu artık bilmeyen olmadığını… Emin olun sadece tiyatro. O kişinin emniyet tarafından yakalanacağına inanıyorum. Ben tiyatrocu olduğuna da eminim. Bu kadar mizansen olabilir. Bu kadar içerik ancak tiyatrocu tarafından sergilenebilir. Dediklerinin hiçbiri doğru değil, tamamen senaryo. Özellikle vatandaşımıza ifade etmek istiyorum.

 
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