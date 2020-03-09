ISPARTA

Havza Adı ----- Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler



Isparta-Aksu Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri

Isparta-Atabey Arpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf

Isparta-Eğirdir Arpa, Buğday, Yem Bitkileri

Isparta-Gelendost Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

Isparta-Gönen Arpa, Aspir, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf

Isparta-Keçiborlu Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Tritikale, Yem Bitkileri

Isparta-Merkez Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

Isparta-Senirkent Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Patates

Isparta-Sütçüler Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Zeytin - Zeytinyağı

Isparta-Şarkikaraağaç Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

Isparta-Uluborlu Arpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri

Isparta-Yalvaç Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)

Isparta-Yenişarbademli Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri

2020 üretim yılında Tarım Havzalarında desteklenecek ürünlerin belirlenmesi amacıyla; iklim, toprak, topoğrafya, su kısıtı, istatistiki veriler, ekim nöbeti ve il/ilçe müdürlükleri ile STK önerileri birlikte değerlendirilerek ürün listeleri oluşturulmuştur.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında, Ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi - sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli 21 ürünün istatistiki verileri, ekim nöbeti (münavebe), iklim, toprak ve topoğrafya, su kısıtı verileri (mevcut su potansiyeli ve bitki su tüketimi), il-ilçe (Kamu, STK ve Üniversiteler) önerileri de dikkate alınarak, 1 milyardan fazla verinin yer aldığı Karar Destek Sistemi sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi neticesinde 2020 üretim yılı havzalarda desteklenecek ürün listeleri Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturularak, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü web sayfasında ( www.tarim.gov.tr/BUGEM) yayınlanmış olup, ilimize ait ürün desenleri aşağıya çıkarılmıştır.Çiftçilerimizin bitkisel üretim desteklemelerinden faydalanmaları noktasında olası mağduriyetleri yaşamamaları açısından üreticilerimize önemle duyurulur.Eyüp ADIGÜZELİl Müdürü