2020 Yılı Tarım Havzalarında Desteklenecek Ürün Listeleri
2020 üretim yılında Tarım Havzalarında desteklenecek ürünlerin belirlenmesi amacıyla; iklim, toprak, topoğrafya, su kısıtı, istatistiki veriler, ekim nöbeti ve il/ilçe müdürlükleri ile STK önerileri birlikte değerlendirilerek ürün listeleri oluşturulmuştur.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında, Ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi - sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli 21 ürünün istatistiki verileri, ekim nöbeti (münavebe), iklim, toprak ve topoğrafya, su kısıtı verileri (mevcut su potansiyeli ve bitki su tüketimi), il-ilçe (Kamu, STK ve Üniversiteler) önerileri de dikkate alınarak, 1 milyardan fazla verinin yer aldığı Karar Destek Sistemi sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi neticesinde 2020 üretim yılı havzalarda desteklenecek ürün listeleri Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturularak, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü web sayfasında ( www.tarim.gov.tr/BUGEM) yayınlanmış olup, ilimize ait ürün desenleri aşağıya çıkarılmıştır.
Çiftçilerimizin bitkisel üretim desteklemelerinden faydalanmaları noktasında olası mağduriyetleri yaşamamaları açısından üreticilerimize önemle duyurulur.
Eyüp ADIGÜZEL
İl Müdürü
ISPARTA
Havza Adı ----- Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler
Isparta-AksuArpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri
Isparta-AtabeyArpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf
Isparta-EğirdirArpa, Buğday, Yem Bitkileri
Isparta-GelendostArpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
Isparta-GönenArpa, Aspir, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf
Isparta-KeçiborluArpa, Buğday, Mısır (Dane), Tritikale, Yem Bitkileri
Isparta-MerkezArpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates
Isparta-SenirkentArpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Patates
Isparta-SütçülerArpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Zeytin - Zeytinyağı
Isparta-ŞarkikaraağaçArpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
Isparta-UluborluArpa, Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri
Isparta-YalvaçArpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru)
Isparta-YenişarbademliArpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri