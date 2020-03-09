Gelendost İlçesine Elektronik Tahmin ve Uyarı İstasyonu Kuruldu











Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Basın Bülteniİlimiz ve ilçelerinde kurulu bulunan Elektronik Tahmin ve Uyarı İstasyonlarına bir yenisi daha eklendi.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından öncelikle elma bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele faaliyetlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdare kaynaklı olarak Gelendost ilçesine bağlı Yakaköy köyünde Elektronik Tahmin ve Uyarı İstasyonu kuruldu. Böylece ilçede bulunan istasyon sayısı 7'ye il genelinde de toplam 32 adetlik bir sayıya ulaşmış oldu.Toplam 5.600 da'lık meyvelik (kiraz, bağ, erik, nektarin, ayva) alana hitap edecek olan Elektronik Tahmin ve Uyarı İstasyonu sayesinde elde edilen veriler değerlendirerek, özellikle elma hastalık ve zararlıları ile mücadele zamanları önceden tespit edilip, bölgedeki 350 adet meyve üreticisi zirai ilaç bayisi ile teknik elemanların cep telefonlarına kısa mesaj olarak bilgilendirme yapılacaktır.Tahmin ve Uyarı istasyonları vasıtasıyla meyve hastalık ve zararlılarına karşı bitki koruma ürünlerinin zamanında ve ilaçlama eşikleri dikkate alınarak kontrollü bir şekilde uygulanması sağlanmakta, birim başına yapılan ilaçlama sayısı % 40-50 oranında azaltılmaktadır. Tahmin ve Uyarı sisteminde en önemli koşul doğru ve zamanında meteorolojik veri alabilmektir.Bu çalışmalarda meteorolojik veriler, fenolojik gözlem, zararlı etmenlerinin biyolojisi, hastalık takibi ile Isı-gün derece toplamları vb. gibi birçok verinin teknik ekip ile değerlendirilmesi neticesinde elma hastalık ve zararlıları ile mücadele önceden tahmin edilip, zamanında ve doğru ilaçlama takvimlerinin oluşturulması amaçlanmaktadır.Bu sayede gereksiz bitki koruma ürünü kullanımı engellenerek ekonomiye katkı sağlanmış, ürünlerde kalıntı tolerans sınırına çekilerek iç piyasa ve ihracat için güvenli ürün üretilmiş olacaktır.Kurulan bu istasyondan alınan verilerin değerlendirilmesi neticesi Elma Karalekesi ve Elma İç Kurdu, Bağ Salkım Güvesi, Bağ Mildiyösü gibi hastalık ve zararlılarla ilgili mücadele değerlendirmeleri yapılabilecektir.