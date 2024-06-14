SDÜ 2023-2024 Mezuniyet Töreni Atatürk Şehir Stadyumu'nda Gerçekleşti

Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi’nin (SDÜ) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni bugün coşkulu bir atmosferde yapıldı. Geçmiş yıllarda Doğu Kampüsü’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenleri, bu yıl üniversite yönetiminin aldığı karar doğrultusunda ilk kez Atatürk Şehir Stadyumu’nda düzenlendi.Törende, SDÜ’den mezun olan toplam 5 bin 435 öğrenci diplomalarını alarak eğitim hayatlarının bu önemli dönüm noktasını kutladı. Öğrenciler, aileleri ve akademik kadronun katılımıyla gerçekleşen tören, duygusal ve gurur dolu anlara sahne oldu.Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, törende yaptığı konuşmada, mezunları tebrik ederek, “Bugün burada geleceğin liderleri, bilim insanları, mühendisleri, sanatçıları olarak uğurladığımız öğrencilerimiz, üniversitemizin adını gururla taşıyacak. Atatürk Şehir Stadyumu’nda ilk kez gerçekleştirdiğimiz bu tören, hepimiz için unutulmaz bir anı olacak” dedi.Mezuniyet töreni, öğrencilerin keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi. Yeni mezunlar, aldıkları eğitimle toplumda önemli roller üstlenmeye ve kariyerlerinde başarılı adımlar atmaya hazır olduklarını gösterdiler.