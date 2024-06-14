KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta’da Gül Bahçelerini Ziyaret Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta’ya geldi. Tatar, Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman ve kalabalık bir heyet tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Isparta’daki ilk durağı, sabahın erken saatlerinde Güneykent beldesindeki gül bahçeleri oldu. Vali Aydın Baruş’un ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Tatar kendi elleriyle gül topladı ve ardından doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Ziyaretin devamında, kasabada bulunan Gülbirlik tesislerinde incelemelerde bulunan Tatar ve beraberindeki heyet, gül havuzunda gül yapraklarıyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, gül bahçelerinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Gül bahçelerini hep duymuştum, ancak ilk kez geliyorum. Doğamızın, tabiatımızın korunması ve geleceğe taşınması çok önemli. Burada çalışan çevrecilere ve tabiatla uğraşan herkese iyi dileklerimi iletiyorum. Bu bir kültürdür, Isparta'nın değerlerine sahip çıkmaktır” dedi. Ayrıca, merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i de anarak, “Süleyman Demirel bizim için çok önemli bir kişilikti, Kıbrıs'a büyük hizmetleri olmuştur. Isparta denildiğinde aklımıza hep onun ismi geliyor” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın ziyareti, bölgenin doğal güzelliklerini ve kültürel değerlerini keşfetme fırsatı sunarken, iki ülke arasındaki güçlü bağları pekiştirdi.











































