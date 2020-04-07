Başkan Erdoğan talimat verdi! Hizmete açıldı

60 YOĞUN BAKIM YATAĞI VAR

29 AMELİYAT ODASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hızla hizmete alınması talimatını verdiği Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası Covid-19 pandemisi kapsamında hizmete açıldı ve bugünden itibaren hasta kabulüne başladı. Hastanede 60'ı yoğun bakım olmak üzere toplam 535 hasta yatağı bulunuyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'da corona virüsle mücadelede çok önemli bir adım daha atıldı.Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası corona virüs hastaları için bu akşamdan itibaren hizmet vermeye başlıyor.181.754 m² arsa içerisinde, 16 bin 500 m² oturum alanına ve 113.000 m² kapalı alana sahip olan hastane binasında, 60’ı üçüncü seviye ventilatörlü erişkin yoğun bakım yatağı ve diğerleri nitelikli hasta odası kriterlerine uygun tek kişilik hasta odası olmak üzere toplam 535 adet hasta yatağı bulunuyor.Hastanede 47 adet acil servis müşahade yatağı, 29 ameliyat odası ve 195 poliklinik odası yer alıyor.Salgın ile mücadelede sağlık hizmet sunumu için gerekli ventilatör, monitör, 128 kesit Bilgisayarlı Tomografi vb. tüm tıbbi cihaz ve donanıma sahip olan bina, 827 adet sismik izolatör sayesinde deprem sırasında bile ameliyatları devam ettirilebilme ve afet anlarında da 72 saate kadar eksiksiz ve kesintisiz sağlık hizmeti sunabilme özelliğini taşıyor.