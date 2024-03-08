REKABET KURUMU'NDAN BALPARMAK'A REKOR CEZA

Rekabet Kurumu, Türkiye'deki hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren Altıparmak Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, "Balparmak" markasıyla rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle 2 milyon 477 bin 859 lira idari para cezası verdi. İlgili karar, Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde duyuruldu.Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Balparmak markası altında bal üretimi ve tedarikini gerçekleştiren Altıparmak Gıda'nın rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlanmıştır. Müzakere edilen dosya sonucunda Rekabet Kurulu, Altıparmak Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'yi Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiğine karar verdi ve şirkete 2 milyon 477 bin 859 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.Söz konusu soruşturma kapsamında, "Anavarza" markası altında faaliyet gösteren Sezen Gıda Maddeleri Tarım ve Hayvancılık Ürün. Tic. ve San. Ltd. Şti. hakkında ise soruşturma Haziran 2023'te uzlaşma ile sonlandırılmıştı. Altıparmak Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, ihlali ve idari para cezasını kabul etmişti. Ayrıca, rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla Kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle Altıparmak Gıda'ya 513 bin 329 lira idari para cezası daha uygulanmıştı.