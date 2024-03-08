İNSTAGRAM'A İKİ YENİ ÖZELLİK: EMOJİ OYUNU VE DM OKUNDU BİLGİSİNİ KAPATMA

Instagram, milyonlarca kullanıcısının beğenisini kazanmaya devam etmek için iki yeni özellik ekledi: Emoji Oyunu ve DM Okundu Bilgisini Kapatma. İşte bu özelliklerle ilgili detaylar:

1. Emoji Oyunu: Instagram, eğlenceli bir oyun özelliği olan Emoji Oyunu ile kullanıcılarına interaktif bir deneyim sunuyor. Oyunu oynamak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Instagram uygulamasını açın ve herhangi bir sohbetinize girin.

Hoşlandığınız bir emojiyi yanında hiçbir yazı olmadan arkadaşınıza gönderin.

Emojinin üzerine tıkladıktan sonra Instagram sizi otomatik olarak oyuna yönlendirecek.

Emojiniz ekranda hareket etmeye başlayacak, siz de alttaki çubuğu kullanarak düşmesini engellemeye çalışacaksınız.

Oyun hızlandıkça emojiniz de hızlanacak, bu yüzden hızlı olmanız gerekecek.

Emojiniz düştüğünde oyun bitecek ancak "Tekrar Oynat" butonuna basarak yeniden deneyebilir veya "Geri Dön" seçeneği ile sohbete geri dönebilirsiniz.

2. DM Okundu Bilgisini Kapatma: Instagram, kullanıcılara karşıdaki kişinin mesajlarını okuduğunu görmelerini isteyip istemediklerine dair bir seçenek sunuyor. Bu özelliği aktif hale getirmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

Instagram uygulamasına gidin ve üst sağ köşede bulunan üç çizgi simgesine dokunun.

Açılan menüden "Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğine tıklayın.

"Gizlilik" sekmesini seçin.

"Mesajlar ve hikaye yanıtları" seçeneğine dokunun.

"Çevrimiçi olduğunu görebilenler" bölümünde "Okundu bilgisini göster" seçeneğine dokunun.

Açılan sayfada mavi anahtarın üzerine tıklayarak bu özelliği istediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz.

Bu yeni özellikler, hem Android hem de iOS işletim sistemlerine sahip tüm telefonlarda aktif olarak çalışmaktadır. Instagram, kullanıcılarına daha eğlenceli ve kontrolü ellerinde tutabilecekleri bir deneyim sunmayı hedefliyor.