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OTİZM KONGRESİ 4 – 7 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE ISPARTA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

OTİZM KONGRESİ 4 – 7 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE ISPARTA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
ISPARTA
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 OTİZM KONGRESİ 4 – 7 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE ISPARTA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Otizm üzerine çalışan çocuk ve ergen psikiyatri, pediatri, nöroloji, özel eğitim, psikoloji, psikiyatri, ergoterapi, psikolojik danışma ve rehberlik ve diğer meslek alanlarındaki uzmanlar 4 – 7 Şubat 2021 tarihinde  Isparta’da Valiliği öncülüğünde düzenlenecek “Otizm Kongresi”nde buluşacaklar. 
Kongrenin ön hazırlıkları, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında yapılan, Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı  uzmanlarının katıldığı bir toplantı ile gerçekleştirildi. 
Toplantıda SDÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ümit Işık, Vali Seymenoğlu’nu düzenlenecek olan “Otizm Kongresi” ile ilgili bilgilendirdi.
Çocuk, ergen ve erişkinlerde otizmin belirtilerinin, özelliklerinin ve tedavi yöntemlerinin son gelişmeler ışığında konuşulacağı kongrede, ayrıca alanda yaşanan zorlukların, sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bir zemin oluşması hedefleniyor. 
Otizm spektrum bozukluğu olan ya da risk altındaki küçük çocuklar ve aileleri hakkındaki en güncel ve bilimsel bilgiler, kongrede otizm spektrum bozukluğu alanında ulusal alanda tanınan uzmanların yer alacağı davetli konuşmalar, sözlü ve poster bildiriler ile katılımcılar ile paylaşılacak.
Vali Ömer Seymenoğlu bunun yanında  İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilerinden okullarda otizm farkındalığının artırılması ve ortaya çıkarılması adına şarkı ve resim çalışması yapılmasını istedi. Ayrıca il genelindeki otizmli çocukların belirlenmesi için de ilgili kurumlara titiz bir çalışma yapmaları yönünde  de talimat verdi.

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