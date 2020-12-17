COVİD – 19’U YENDİ GÖREVİNE BAŞLADI

Türkiye Emekliler Derneği Isparta Şube Başkanı ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Ersal, geçtiğimiz günlerde yakalandığı Covid – 19 virüsü hastalığını atlattı.Başkan Ersal, Koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından önceki gün görevine döndü. Aralık ayı başında yaptırdığı ters sonucu Koronavirüs testi pozitif çıkan Türkiye Emekliler Derneği Isparta Şube Başkanı ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Ersal, hemen evinde karantinaya alınmış ve sürecine başlanılmıştı.Covid – 19 karantina sürecinde gerekli ilaçlarını eksiksiz kullanan ve süreci olumsuz bir durum yaşamadan atlatan Başkan Ersal, karantinasının tamamlanması ile bir süre daha evinde istirahate çekildi. Sağlığına kavuşan Başkan Ersal, önceki gün Dernek Merkezine gelerek görevine başladı. Aynı zamanda Genel Merkez yöneticisi de olan Başkan Ersal, önümüzdeki hafta da Ankara’ya giderek oradaki görevine de başlayacağını söyledi.