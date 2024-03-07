O borçların tamamına af geliyor

GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) PRİM BORÇLARINA AİT AF TEKLİFİ GÜNDEME GELDİ
TBMM'de görüşülmeye hazırlanan yeni bir teklif, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına af getirmeyi amaçlamaktadır. İşte konuyla ilgili detaylar:
TBMM'de görüşülmeye hazırlanan yeni bir teklif, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına af getirmeyi amaçlamaktadır. İşte konuyla ilgili detaylar:
- Amaç ve Kapsam: Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, GSS prim borcu bulunanlara af sağlamayı hedeflemektedir. Bu düzenlemeyle, ödenmemiş GSS primleri, gecikme cezası ve gecikme zammından vazgeçilmiş olacak.
- Kimler Yararlanacak?: GSS affından yararlanabilecek kişiler, 1 Ocak 2014 tarihinden önce GSS prim borcu bulunanlardır. Bu kapsamda, ödenmemiş GSS primleri, gecikme cezası ve gecikme zammından feragat edilecektir.
- Aylık Prim Tutarı ve Yıllık Toplam: Aylık GSS prim tutarı, asgari ücrete göre belirlenmiştir ve bu yıl sonuna kadar ödenecek aylık prim tutarı 600 lira olarak belirlenmiştir. Yıllık prim tutarı ise 7 bin 200 liradır.
- Yürürlüğe Giriş Tarihi: GSS affının yürürlüğe girebilmesi için teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi gerekmektedir. Kabul edilmesi durumunda, Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacak ve ardından borçlu durumda olan vatandaşların GSS prim borçları silinecektir. Yürürlüğe giriş tarihi belirlenmemiş ancak önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi beklenmektedir.
- GSS Borcu Ödenmezse Durum: GSS borcu ödenmezse, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından haciz veya icra yoluyla tahsil edilebilir. Ayrıca, borcu bulunan kişilerin acil servis dışındaki muayene veya t