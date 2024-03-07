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Mutfak tüpüne ocak söndüren zam

Mutfak tüpüne ocak söndüren zam
ISPARTA
G.Tarihi: 06.03.2024 17:36
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EV TÜPÜ FİYATLARINDAKİ YENİ ZAM ÜZERİNE TEPKİLER YÜKSEK: #EvTüpüneZam
Enflasyonun artması ve uluslararası piyasalardaki etkilerle birlikte ev tüpü fiyatlarına yapılan yeni zam, vatandaşların tepkisine neden oldu. İşte konuyla ilgili detaylar:
  1. Zam Miktarı: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 kg'lik ev tüpü gazı fiyatı 718 TL'ye yükseltildi. Uluslararası piyasalardaki LPG fiyatlarındaki artış ve döviz kuru, bu zammın gerekçesi olarak belirtildi.
  2. Sosyal Medya Tepkisi: Zammın açıklanmasının ardından sosyal medyada vatandaşlardan tepkiler geldi. #EvTüpüneZam etiketiyle yapılan paylaşımlarda, zammın yüksek olduğu ve dar gelirli vatandaşları olumsuz etkileyeceği ifade edildi. Yetkililere zammın geri çekilmesi çağrısında bulunuldu.
  3. Ekonomik Etkiler: Ev tüpü fiyatlarındaki bu zam, vatandaşların bütçelerini olumsuz yönde etkileyecek gibi görünüyor. Özellikle kış aylarında ısınma için kullanılan tüp gazındaki bu artış, vatandaşların ısınma maliyetlerini artırarak ekonomik zorluk yaşamasına neden olabilir.
  4. Süregelen Zam Dalgası: Genel olarak enerji fiyatlarındaki ve temel tüketim ürünlerindeki zamlar, vatandaşların maliyetlerini artırarak ekonomik sıkıntılara yol açabilmektedir. Bu durum, hükümet ve yetkililerin ekonomik politikalarının gözden geçirilmesi taleplerini artırabilir.
 

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