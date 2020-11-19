Milyonlarca kişiye müjde! İndirim hakkı getirildi...



Vergi borçları yapılandırması yasalaştı. Son iki yıldır vergisini düzenli ödeyen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için 5 puan indirim hakkı getirildi. Beş puanlık vergi indiriminden yararlanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmiş olması gerekiyor. İşte son dakika haberinin detayları



Vergi düzenlemesiyle ilgili son dakika haberi geldi. Devlete olan borçlarını yapılandıranlar da vergi ve sosyal güvenlik priminden 5 puan indirim hakkı elde edecek. Bunun için yılsonuna kadar yapılandırma başvurusu yaparak, borç taksitlerini süresinde ödemesi gerekiyor. Bu yıl için toplam 1 milyon 400 bin liraya kadar vergi indirimi yapılabilecek.



İLK TAKSİTLER MART 2021'DE



Yapılandırma kapsamında ilk taksitler vergi borçlarında ocak, prim borçlarında da Mart 2021'de ödenecek. Genel sağlık sigortası borcu olanların 30 Nisan 2021'e kadar ana para borçlarının tamamını ödemesi halinde faizleri tamamen silinecek



Gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçıranlar, bugüne kadar test yaptırmayıp da borcunu ödeyemeyecek durumda olanlara da yeni bir fırsat sunuluyor.



DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK



Bu kapsamda olanlar 31 Mart 2021'e kadar gelir testi yaptırır ve geliri asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenlerse borçları silinecek ve tüm primleri devlet tarafından karşılanacak.



Milyonlarca vatandaşa müjde! İndirim hakkı getirildi...

Bağ-Kur sigortalılarının 31 Ekim 2020 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetlerini yapılandırma kapsamında ödememeleri halinde, söz konusu sürelerin dondurularak, prim borçları silinecek. Ayrıca genel sağlık sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak.





5 PUANLIK İNDİRİM



Beş puanlık vergi indiriminden yararlanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmiş olması gerekiyor. Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannameye ile yıl ve önceki iki yıla ait tarih itibariyle vergilerin ödenmiş olması gerekiyor.