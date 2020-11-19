ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta il Jandarma Komutanlığı Merkez ilçe Yazısöğüt köyünde: 18 Kasını 2020 tarihinde Belediye'ye ait (2) adet rögar kapağı çalınarak hırsızlık olayı meydana gelmiştir. Şüplıeli/şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak. Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe J.K.lığı asayiş timleri ile birlikle koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde: L.B. isimli şahıs icra edilen takip ve operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.