Borsamız Tam Kadro TOBB Ekonomi Şurası’na Katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile gerçekleşen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası, oda/borsa başkanlarımızın webinar üzerinden katılımıyla gerçekleşti. Şura’ya, Borsamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar, Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan ve Genel Sekreterimiz Ali Koyak iştirak etti.Şura’da, Akdeniz Bölgesini temsilen konuşan Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Borsamızca derlenen sorun ve önerilerini Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlara arz etti.Şurada arz edilen Borsamız önerilerinden biri olan Süleyman Demirel Havalimanında havayolu kargo hizmetinin açılarak yaş meyve sebze ihracatının da ivme ve pazar genişlemesi sağlanması, havayolu kargo maliyetlerinde indirim sağlanarak ilimiz ve bölgemizdeki ihracatçılara destek olunması hususu idi. Bu konuya cevap veren Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu konuyu gelecek hafta THY ile yapacakları toplantıda gündeme alacaklarını ifade etti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise havayolu kargo ücretlerine ilişkin indirim ve navlun desteği konularında çalışmaya başladıklarını bildirdi.Diğer konular olan; banka ve Eximbank ihracat kredilerinin içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde yapılandırılması hususunda kolaylık ve indirim sağlanması hususu ve firmalarımızın likiditesine katkı sağlayacak Vergi iadesi ve mahsubu süreçlerinin kısaltılması hususu da ilgili bakanlara arz edildi. Yine hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın en büyük sorunu olan yem konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan; sorunun çözümü ve Türkiye’nin yem ihtiyacının yerli üretim ile karşılanması için çalışmalara başlanması talimatını verdi.ISPARTA TİCARET BORSASI