BELEDİYE BAŞKANIMIZ

VELİ GÖK’TEN 10 BİN TL.

"BUNU DA BİRLİKTE ATLATACAĞIZ İNŞALLAH"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattıklarını dün akşam ulusa sesleniş yaparak açıklamıştı. Erdoğan'ın açıklaması sonrasında birçok isim kampanyaya destek verdi. Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK yaptığı açıklamada Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 Bin TL. destek verdiğini açıkladı.Cumhurbaşkanımız Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınacak yeni tedbirlerle ilgili "Sivil toplum kuruluşlarımızın da, imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını biliyoruz. Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz" demişti. Erdoğan'ın açıklaması sonrası Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı.Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın açıklamasının ardından Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin şu ifadeleri kullandı "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma kampanyamıza bende 10 Bin TL. ile katılıyorum. Bunu da birlikte atlatacağız inşallah, alınan tedbirlere sadece 65 yaş üstü değil tüm halkımın hassasiyet göstermesini önemle rica ediyorum, geleceğimiz için, güzel günler için ‘'BUNU DA BİRLİKTE ATLATACAĞIZ İNŞALLAH' ifadelerini kullandı.Eğirdir Blediyesi